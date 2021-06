Prima imagine cu Nicole Cherry însărcinată. Cum arată acum. „Nu a observat nimeni, că m-am îmbrăcat larg”

„Ce frumos e, îmi vină să plâng!”, a spus Nicole Cherry la InstaStory, în timp ce își etalează mândră sarcina avansată. Până acum, artista nu a dezvăluit exact în ce lună se află.

„Am crescut un bebeluș. E în burta mea. (…) Nu a observat nimeni, că m-am îmbrăcat larg în ultimul timp sau poate nu mi-au spus… (…) Mulțumesc din inimă.

N-am nici voce, nimic nu mai am! Pot să vă spun doar că sunt cel mai transpirată din toată viața mea posibilă. Cred că schimb tricoul când ajung. E cea mai mare realizare a mea și cred că ce mai frumoasă melodie, cu siguranță”, a mai transmis cântăreața pe Instagram

Nicole a anunțat pe conturile de socializare că este însărcinată

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele.

De câteva luni, trăiesc toate emoțiile și sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea.

Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”, a transmis Nicole Cherry pe Instagram.

