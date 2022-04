Primele declarații făcute de Laurette, după ce a fost refuzată la „Imperiul Leilor”. Niciun jurat nu a vrut să investească în afacerea ei

„Eu nu am mers la emisiunea de la PRO TV neapărat pentru bani. Să fie clar pentru toată lumea. Eu nu am nevoie de bani. Am deja o afacere, care durează de mai bine de un an și care funcționează și-mi aduce un venit constant lunar. Am dorit să particip la show ca să-mi demonstrez că pot face față unei întâlniri cu oameni de afaceri mult mai cunoscuți ca mine în domeniu.

În plus, emisiunea a fost înregistrată cu circa o lună mai devreme, poate chiar mai mult, iar afacerea mea continuă să meargă!”, a spus Laurette, potrivit impact.ro.

În cadrul emisiunii, Laurette a încercat să obțină o finanțare de 50.000 de euro, oferind la schimb un procent de 20% din businessul său.

„Sigur, dacă reușeam să conving pe vreunul dintre ei, aș fi investit în afacerea proprie, așa cum am și precizat de altfel. Mă gândeam să dublez numărul de saloane, chiar din acest an.

Cum banii nu au venit, mă reorientez. Voi continua să muncesc și să caut soluția cea mai bună ca să-mi dezvolt afacerea”, a mai spus Laurette.

„Nu am nimănui nimic de reproșat. Toți jurații au fost drăguți cu mine. Poate cel mai drăguț a fost doctorul Wargha Enayati, fondatorul reţelei medicale private.

În ceea ce privește alte observații și în primul rând chestiunea legată de prezența mea în emisiune, nu pot spune decât că am ajuns acolo fiindcă mi-am dorit asta. Iar în al doilea rând, fac parte din categoria oamenilor care, dacă sunt cumva dați afară din casă, revin în același loc pe geam! Sunt o fire ambițioasă și veți vedea că știu ce fac și pe viitor”, a conchis Laurette.

