În urmă cu mai bine de o săptămână, Alina Binder a adus pe lume un băiețel, la o maternitate din București. Strănepotul Regelui Mihai a primit la naștere numele străbunicului său. Pe pagina sa de Facebook, fostul principe Nicolae a postat primele imagini cu băiețelul său, Mihai.

„Așa sărbătorim noi Paștele în acest an, în patru. Cu această ocazia, transmit tuturor credincioșilor ortodocși cele mai frumoase gânduri, împreună cu familia mea! Vă doresc să păstrați lumina, bunătatea și speranța în viața dumneavoastră, iar credința în Dumnezeu să vă fie fundament în viață! Nihil Sine Deo! Hristos a Înviat!”, este mesajul transmis de fostul principe Nicolae.

Fostul principe Nicolae mai are doi copii

Din mariajul cu Alina de România, acesta mai are o fetiță, pe Maria-Alexandra. Primul lor copil s-a născut în toamna lui 2020. Strănepoata regelui Mihai are deja un an. Micuța poartă numele celebrei regina Maria, soția regelui Ferdinand I, care a domnit din 1914 până în 1927.

Fostul principe Nicolae mai are un copil, o fetiță, cu Nicoleta Cîrjan. Iris Anna s-a născut pe 9 februarie 2016, în urma relației pe care fostul principe Nicolae a avut-o cu Nicoleta Cîrjan. Se spune că relația dintre cei doi a dus la ruptura dintre Nicolae și Casa Regală a României. Aflat, în acel moment, al treilea în ordinea ierarhică la sucesiunea dinastică, lui Nicolae i s-a retras titlul de principe și a fost exclus din Linia de Succesiune la Coroana României. La început, fostul principe nu a recunoscut că este tatăl fetiței, însă în mai 2019, în urma testului de paternitate, acesta a confirmat și a anunțat că își asumă responsabilitatea legală.

