Vedeta din „Suicide Squad” preia rolul păpuşii controversate lansată în 1959, într-un film satiric regizat de Greta Gerwig, nominalizată de trei ori la Oscar, pentru „Little Woman” și „Lady Bird”.

Scenariul a fost scris de Greta Gerwig, împreună cu Noah Bambach, care are, la rândul său, tot trei nominalizări la Oscar – pentru „Marriage Story” și „The Squid and the Whale”. Cei doi au colaborat anterior la scenariile pentru filmele Frances Ha şi Mistress America.

Din distribuţia plină de vedete mai fac parte Ryan Gosling în rolul lui Ken, precum şi Will Ferrell, Issa Rae, Kate McKinnon, Simu Liu, Michael Cera, America Ferrera, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Rhea Perlman şi Kingsley Ben-Adir.

