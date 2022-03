„Mi s-a întâmplat să fiu victima prejudecăților în trecut, când aveam 30 de ani și am pășit în lumea asta a televiziunii, însă în ultima vreme nu, sau poate nu mai pun eu așa mult preț pe acest lucru. Eu nu m-am considerat niciodată atât de frumoasă sau că aspectul fizic mi-a deschis niște uși. Dar în lumea televiziunii contează și cum arăți. Nu m-am considerat însă „ruptă din soare.”, a declarat prezentatoarea.

„În țara noastră sunt foarte multe femei frumoase. Nu cred că mi s-a deschis acest drum datorită frumuseții. Când am intrat în televiziune, m-am dus la casting, am dat niște probe și, din câteva mii de oameni, am rămas șapte. E adevărat că, atunci când am venit la Kanal D, aveam experiența Știrilor, eram deja cunoscută și am fost aleasă să vin, oamenii au avut încredere în mine pentru că eram dedicată carierei mele, foarte serioasă în profesia mea. Cred că au fost mai mulți factori care au contribuit la construirea carierei mele, categoric nu frumusețea a fost acel factor hotărâtor. Aspectul fizic poate, cel mult, să atragă atenția la început, dar după aceea trebuie să dovedești în permanență că ești foarte bun în ceea ce faci.”, a mai adăugat Simona Pătruleasa.

Întrebată ce a avut de câștigat, dar și ce a avut de pierdut având în vedere că e persoană publică, vedeta a explicat: „În trecut, dezavantajele erau legate de faptul că pe piață erau mai multe publicații de scandal care încercau să pună o umbră asupra frumuseții din lumea asta.

Poate că viața privată este un pic mai expusă, te afli sub lupa oamenilor, dar dacă îți dorești să fii discret, reușești. Eu nu simt că sunt mari avantaje, am stat ca oricare alt om la coadă două ore ca să îmi fac pașaportul, de exemplu. Poate că cel mai mare avantaj pe care îl au persoanele publice este acela că îi pot ajuta mai mult pe cei în nevoie”.

În prezent, Simona Pătruleasa e prezentator de știri la Kanal D. Vedeta e căsătorită, are și o fetiță.

