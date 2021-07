Prin ce trece Cătălin Botezatu, după ce a mers la Cannes. „Toată această nebunie și-a pus amprenta asupra mea”

„E adevărat că toată această nebunie cu mersul la Cannes, chiar dacă a părut o chestie frumoasă, că am luat un premiu, că am făcut o prezentare, și-a pus amprenta puțin pe sănătatea mea.

A fost o alergătură continuă, nu am avut timp să mă odihnesc deloc și la venire, am zăcut, la propriu, o zi și o noapte, dar sunt ok.

Merg la sfârșitul lunii la Istanbul pentru control, pentru că trebuia să merg de acum o lună și nu am mers… Dar sunt bine!”, a spus acesta pentru ciao.ro

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În același interviu, el a vorbit și despre viața personală. Nu are nicio iubită acum, așa că se bucură de libertate.

„Ce parteneră de viață? Nu avem așa ceva! Nici nu vrem să avem așa ceva. Îmi place atât de mult libertatea și vreau să trăiesc atât de mult clipa și tot ceea ce se întâmplă frumos în jurul meu, încât de ce m-aș băga, așa, într-o relație în care să sune tot timpul telefonul și în care să fiu urmărit tot timpul pe aplicația aia, să vadă unde sunt și cât timp mai am până acasă.

Îmi place gelozia, pentru că asta denotă că mă iubește, dar nu mai am nervi…”, ne-a mărturisit Bote, care după ce a făcut-o celebră pe Bianca Drăgușanu nu și-a mai găsit nicio parteneră pe măsura așteptărilor.

Citeşte şi:

Evoluția pandemiei COVID: România încă are una dintre cele mai mici rate de infectare din UE, dar cazurile încep să crească

Nicio zi fără o plângere a primarului Băluță contra presei: miercuri Tolontan e la tribunal, joi merge ca martor la DNA

Decizia luată de judecători în cazul unui educator acuzat de viol într-un centru de plasament: „Dacă victima nu s-a împotrivit, înseamnă că a acceptat”

PARTENERI - GSP.RO Alt scandal la Jocurile Olimpice! De ce îi acuză cea mai titrată înotătoare pe organizatori! Ce i-ar fi cerut

Playtech.ro BOMBĂ! Dramă mare după X Factor. A fost diagnosticat cu TUMORĂ la stomac: “Vreau să trăiesc”

Observatornews.ro Şoferul care a realizat clipul viral cu Jean Claude Van Damme a revenit cu precizări: "Nu era nici K.O. de beat, nici 'tras'. Sunt o persoană simplă, nu sunt interlop"

HOROSCOP Horoscop 22 iulie 2021. Racii se simt copleșiți de anumite semnale negative pe care le vor primi astăzi

Știrileprotv.ro Țara în care femeile poartă pe cap masca „Facekini” pentru a nu se bronza deloc

Telekomsport INCENDIAR! O mare vedetă, dezvăluiri despre Mădălina Ghenea: ”Nimeni n-a reuşit asta”