Alături de Horia Brenciu, Theo Rose împarte scaunul de antrenor la „Vocea României”. După finala de anul trecut, cântăreața și-a indus fanii în eroare cu un mesaj, mulți au crezut că ea părăsește emisiunea.

Theo Rose pleacă sau nu de la Vocea României?

Nu a făcut atunci lămuriri, dar de curând a fost invitată în platoul Radio ZU, alături de Mario Fresh, unde a vorbit despre proiectele ei și despre prezența pe micul ecran.

Artista a declarat că, deși nu a renunțat la rolul de jurat, a observat că unele gesturi sau decizii din cadrul emisiunii sunt adesea interpretate greșit, ceea ce poate crea confuzie și zvonuri inutile.

„Tot acolo, tot la «Vocea României». Nu (nu a fost dată afară n.r). Așa au înțeles niște oameni, au dat la presă și eu nu m-am mai sinchisit să răspund. Și așa dau o grămadă de lucruri care nu sunt înțelese”, a ținut să lămurească Theo Rose, la Radio ZU.

Mesajul transmis de Theo Rose anul trecut

Mesajul lui Theo Rose după finala emisiunii din decembrie suna așa: „Anul acesta, Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul acela că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest. Îi felicit pe Tudor și pe Alessia.

Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să-și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni. Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea.

Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri și tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate. Mulțumesc, HORIA BRENCIU. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. Asta nu se învață. Asta se are. ♥️ De Eva sunt foarte mândră, să știți!

Nu pentru un loc sau o etapă, ci pentru cum a crescut sub presiune. Am mare încredere că va fi unul dintre artiștii care vor schimba muzica din România. Iar eu am câștigat ceva ce nu apare în clasamente: o soră mai mică, care va fi mare din toate punctele de vedere. În rest, muzica merge mai departe. Și noi cu ea. Mulțumesc tuturor. Din inimă”.

