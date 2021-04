Probleme pentru Gina Pistol după ce a devenit mamă. Smiley o ajută mult: „Primele două săptămâni au fost groaznice”

„Spuneam săptămâna trecută că mă înclin în fața mamelor, pentru că e greu. Pentru mine primele două săptămâni au fost foarte grele. Nu vreau să par mama perfectă pe Instagram, ci pur și simplu vă spun trăirile mele. Pentru mine primele două săptămâni au fost groaznice.

Nu- mi dădeam seama ce mi se întâmplă. Tot ce citisem în cele nouă luni de sarcină, tot ce mi s-a spus la spital de către moașe, de către asistente, am pășit în casă și am uitat tot. Asta nu înseamnă că tu, viitoare mămică, o să treci prin ce am trecut eu. Cu siguranță, pentru tine va fi mai ușor sau o să treci cu bine peste primele săptămâni, eu spun din punctul meu de vedere. Și cred că multe femei au trecut prin ce am trecut eu, dar puține vorbesc despre asta. Na, că o spun. Pentru mine a fost greu”, a spus Gina.

Gina Pistol este mamă de aproximativ trei săptămâni și spune că au existat momente când micuța plângea, iar ea nu știa cum să o împace, să îi aline durerile. Smiley o ajuta atunci, dar și de fiecare dată.

„Furtuna aia hormonală care te lasă răvășită, te uiți în oglindă și nu te regăsești deloc. E dureros când plânge și nu știi ce să faci ca să-i alini suferința și să nu mai plângă așa, și cumva, toate lucrurile astea adunate m-au epuizat fizic și psihic. Puține ore dormite pe noapte, dar oricum mare noroc am cu Andrei, pentru că mi-e de mare ajutor. Se descurcă foarte bine și are darul ăsta de a rămâne calm și liniștit când eu nu sunt calmă și liniștită. Dacă nu-l aveam pe el, mi-o lua mintea grav prin păpușoi”, a mai mărturisit Gina în mediul online.

Gina Pistol, imagine neașteptată cu fiica ei și a lui Smiley

Iată că aproximativ trei săptămâni au trecut de când Josephine a venit pe lume. Nu i-au arătat până acum chipul, dar Gina Pistol a făcut publică o fotografie cu micuța, de la gât în jos. Poartă o hăinuță albă, de bebeluși.

Josephine stă într-un suport special de bebeluși, se pare că proaspeții părinți au cumpărat de toate pentru nevoile și confortul micuței.

