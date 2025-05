Secretul său de frumusețe nu constă în produse cosmetice scumpe sau tratamente sofisticate, ci într-un produs simplu și accesibil. Mirela Vaida nu urmează exemplul altor vedete, care folosesc tratamente speciale, unele foarte scumpe, pentru a-și menține tenul, ci apelează la produse ieftine, simple și naturale.

Vedeta a dezvăluit că secretul tenului său frumos este un produs extrem de accesibil. „În momentul în care am ajuns acasă, sunt mamă. Sunt soție, nu mai există altceva. Persoană publică am fost până acolo. Am 30 de km de la serviciu și până acasă în care să-mi revin. Las în urmă cine sunt la serviciu, iar când ajung acasă, ăștia mici îmi sar toți în brațe.

Mă dezbrac, mă demachiez, mă dau un pic cu vaselină sau unguent de gălbenele în zona ochilor, pentru că noi, care avem toată ziua pudră la ochi, suntem tot timpul cu pielea uscată și se văd ridurile. Îmi strâng părul în elastic negru sau roz și mă apuc de treabă. În momentul acela devin om de casă”, a povestit vedeta, pentru Unica.

Ziua de luni, 28 aprilie, a marcat revenirea Mirelei Vaida la cârma formatului Acces Direct, alături de Adrian Velea, la Antena Stars, de luni până vineri, de la ora 16:00. Asta după ce vedeta o înlocuise pe Mihaela Tatu în emisiunea „În direct cu România”, difuzată la Antena 1.

