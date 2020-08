Nu trebuie sa fii profesionist in editare video pentru a folosi Filmora9, un soft care vine atat in varianta gratuita, cat si cu plata, in functie de functiile pe care doresti sa le folosesti. Filmoras este compatibil atat cu sisteme de operare Windows, cat si cu Mac.

Wondershare Filmora este un video editor care te va ajuta sa „repari” un clip, inclusiv sa indepartezi zgomotul de fond care ii afecteaza calitatea. Poti face editari video de calitate folosind mai multe metode, pe care le vom descrie mai jos.

Editarea sunetului dintr-un clip video cu noua versiune Filmora9 nu este doar una de baza; poti obtine si efecte de sunet imbunatatite, care vor da un plus de calitate filmarii.

Indeparteaza zgomotul de fond direct din fisierul audio sau video

Un simplu download Filmora te va ajuta sa scapi mult mai usor de zgomotele nedorite dintr-un clip. Acest editor vide este usor de folosit si iti poate izola partea audio de cea de imagine, pentru a obtine un sunet mult mai calitativ cu uneltele Audio Mixer sau Audio Equalizer. Pasii sunt simplu ca „buna ziua”:

1. Importa video in Wondershare Filmora9, vizualizeaza si decupeaza partile pe care nu vrei sa le pastrezi.

2. Separa coloana audio de cea de imagine cu un click dreapta si selectand „Audio Detach”

3. Faci dublu click pe coloana sonora, selectezi apoi „Remove background noise” in Edit Panel pentru a izola dintr-o singura miscare zgomotul de fond.

4. Cu ajutorul uneltei Equalizer poti edita sunetul, astfel incat sa sune fix cum iti doresti. Dupa un preview al rezultatului final, dai click pe Export pentru a salva video cu zgomotul redus direct pe computer sau pentru a-l urca pe YouTube sau Vimeo.

Acopera zgomotul de fond cu muzica

Cu acest Windows10 video editor poti scapa de toate zgomotele nedorite dintr-o filmare, greu de indepartat sau de acoperit cu alte softuri de editare video.

Indepartarea completa a vocilor din fundal, a zgomotului de masini, a ciripitului pasarilor, al pasilor sau al traficului pot fi uneori imposibil de indepartat fara a afecta calitatea clipului. Prin urmare, poate fi o idee buna sa adaugi o muzica de fundal.

Metoda este extraordinar de simpla: muti din Music Library muzica dorita, direct in zona de coloana sonora in timeline, iar apoi editezi si ajustezi volumul, viteza si tot ce este nevoie pentru a acoperi zgomotul de fundal, fara a distrage atentia de la estentialul din video. Nu trebuie sa folosesti doar muzica si efectele sonore incluse in program, ci poti urca orice muzica din propriul computer.

Filmora9 este un soft atat pentru profesionisti, cat si pentru incepatori in ale editarii video, care au nevoie de exercitiu si de oportunitati pentru a-si spori creativitatea si a-si lasa imaginatia la joaca.



