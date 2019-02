(Publicitate) Importanta ceasului in lumea moderna

De ce trebuie sa purtati un ceas de mana?

De mult timp ceasurile au devenit un ornament, o bijuterie care te ajuta sa calculezi trecerea timpului. A devenit un obiect de uz comun la sfarsitul secolului al XVIII-lea, iar astazi ceasul este un accesoriu care denota stilul fiecarei persoane. Cand vorbim despre ceasurile de mana, acestea se impart in ceasuri barbatesti, ceasuri de dama, ceasuri pentru copii, ceasuri sportive, ceasuri elegante etc. Ele nu mai sunt simple obiecte care masoara timpul, ci gadgeturi de lux care completeaza aspectul persoanei care il poarta. Exista ceasuri care pot fi purtate in functie de un anumit eveniment sau activitate: ceas sport, ceas casual, ceasul pentru costum. Aceasta schimbare a avut loc pentru ca toata lumea vrea sa isi confirme intr-un fel locul pe care il ocupa in societate.

Odata cu aparitia telefoanelor mobile, toti au crezut ca popularitatea ceasurilor va scadea, atata timp cat poti vedea ce ora este pe ecranul telefonului. Totusi, oamenii au considerat ceasul de mana drept un simbol al statutului social, astfel incat ele au ramas la moda. Mai mult decat atat, au aparut ceasuri si mai valoroase si cu functii mai multe, ceea ce a sporit vanzarea lor.

Exista mii de stiluri de ceasuri prezente pe piata, care variaza in functie de marime, pret, culoare si functii, precum busola, calendar, calculator si multe altele. Pretul unui ceas poate fi cuprins intre 1 si 1 milion de euro. Pe langa companii celebre in domeniu, cum ar fi Rolex sau ceasuri Orient, multe alte firme din lume au inceput sa fabrice ceasuri – Citizen, Reebok, Adidas si multe altele.

Recent, un sondaj realizat de Yahoo in peste 40 de tari a demonstrat ca mai mult de jumatate dintre persoanele chestionate au marturisit ca folosesc ceasul in functie de stilul de imbracaminte si de atitudinea lor. In concluzie, importanta ceasului in viata moderna este sa reflecte stilul in acord cu varsta si clasa sociala. Nu uitati, un ceas de mana trebuie sa fie functional, convenabil si sa ne faca viata mai usoara.