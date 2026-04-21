Armistițiul de 10 zile a fost stabilit după o întâlnire săptămâna trecută între ambasadorii libanez și israelian în SUA, prima de acest fel din ultimele decenii. Tensiunea regională este amplificată de condițiile impuse de Teheran pentru reluarea discuțiilor cu Washingtonul, însă oficialii americani subliniază că aceste subiecte sunt tratate separat, potrivit AFP.

Deși armistițiul între Israel și Hezbollah a intrat în vigoare vineri, agenția de presă națională libaneză (ANI) a raportat o lovitură aeriană israeliană cu dronă în sudul Libanului, în zona Qaqaiyat al-Jisr, de lângă râul Litani. Conform unui bilanț oficial actualizat luni, atacurile israeliene începând din luna martie au provocat 2.387 de morți și au strămutat un milion de persoane.

Președintele libanez, Joseph Aoun, a explicat luni că negocierile directe cu Israel, respinse de Hezbollah, urmăresc să pună capăt războiului și ocupației israeliene din sudul Libanului.

„Vom continua să facilităm discuții directe și de bună credință între cele două guverne”, a declarat oficialul sub protecția anonimatului, precizând că întâlnirile vor avea loc la nivel de ambasadori, la fel ca prima serie desfășurată pe 14 aprilie.

Statele Unite vor găzdui joi, la Washington, o nouă rundă de discuții între Liban și Israel, în contextul unui armistițiu fragil între Israel și Hezbollah, sprijinit de Iran. Informația a fost confirmată luni de un oficial al Departamentului de Stat pentru AFP.

00:30 - Acum 43 minute Atmosfera pe piețele financiare e iar tensionată

Investitorii sunt tensionați, pe măsură ce se apropie finalul armistițiului dintre SUA și Iran, scrie AFP. Washington a anunțat că va trimite în curând o delegație în Pakistan pentru noi negocieri, în timp ce Teheranul a declarat că încă nu a luat o decizie privind participarea.

„Atmosfera pe piețe este foarte diferită față de cea de vineri”, a declarat Kathleen Brooks, director de cercetare la grupul de tranzacționare XTB.

Petrolul s-a prăbușit vineri, după ce Republica Islamică a permis din nou navelor să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel global. Luni însă, prețurile petrolului au revenit pe creștere, după ce Iranul a închis din nou strâmtoarea și a acuzat SUA că au blocat un port iranian și au confiscat o navă comercială, încălcând armistițiul de două săptămâni.

„Atacurile reînnoite asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz au amplificat temerile legate de întreruperea aprovizionării și au crescut riscul unei escaladări mai ample a conflictului dintre SUA și Iran”, a explicat analistul David Morrison de la Trade Nation. „De asemenea, persistă incertitudinea cu privire la desfășurarea negocierilor de la Islamabad, după ce Iranul a spus că nu va participa la discuții cât timp blocada rămâne în vigoare.”

În Statele Unite, principalele indicii bursiere, S&P 500 și Nasdaq Composite, au înregistrat ușoare scăderi față de maximele record atinse anterior. „Investitorii americani sunt precauți, dar le este teamă să părăsească piața, pentru că știm că, dacă se va anunța un acord, piața va crește rapid”, a explicat Jack Ablin de la Cresset Capital Management.

În Europa, pierderile au fost mai pronunțate. Bursa de la Frankfurt a scăzut cu 1,2%, Parisul a pierdut 1,1%, iar Londra a înregistrat o scădere de 0,6%. Aceste evoluții au urmat câștigurilor din Asia, unde Tokyo, Hong Kong și Shanghai au fost pe plus.

„Acțiunile asiatice au crescut, fiind în modul de recuperare, după ce au ratat raliul de vineri din SUA și Europa”, a declarat Russ Mould, director de investiții la AJ Bell. „Indicele european însă reflectă mai bine starea de spirit a pieței, caracterizată de prudență și oboseală în fața tensiunilor continue din Orientul Mijlociu.”

Blocada porturilor iraniene rămâne un punct sensibil în negocierile dintre cele două țări, fiecare acuzând-o pe cealaltă de încălcări ale armistițiului. Până acum, a avut loc o singură sesiune de negocieri, desfășurată pe 11 aprilie la Islamabad, care s-a încheiat fără rezultate clare. Totuși, pregătirile pentru noi discuții au continuat ulterior.

„Traderii încearcă să evalueze dacă armistițiul poate fi salvat prin discuțiile diplomatice din această săptămână, recalibrând probabilitatea unei escaladări militare”, a spus Chris Weston de la Pepperstone. „Fără un acord cuprinzător privind programul nuclear al Iranului, armistițiul rămâne fragil.”