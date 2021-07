Radu Vâlcan a încălcat legea în ziua în care Adela Popescu a născut. Primele declarații: „Speram să mă oprească Poliția”

Adela Popescu a născut al treilea copil, iar Radu Vâlcan a dezvăluit acum că soția lui a avut contracții chiar din timpul nopții. Nu au mai așteptat prea mult și imediat s-au îndreptat către spital.

Durerile ei erau din ce în ce mai mari așa că Radu Vâlcan a condus cu avariile puse, a trecut chiar și pe culoarea roșu de la semafor.

„Când am plecat, dis-de-dimineață, către maternitate copiii dormeau. Mama mea a rămas cu ei. Îi pregătiserăm în toată această perioadă, știau că s-ar putea, într-una dintre zile, să nu ne găsească atunci când se vor trezi, pentru că frățiorul vrea să-i cunoască. Sau, dacă va dori să o facă în timpul zilei, vor afla când se vor întoarce de la grădiniță.

Contracțiile puternice au început pentru Adela în timpul nopții. A fost haios că am plecat cu avariile aprinse, am și trecut pe roșu, chiar dacă la ora aceea erau doar câteva mașini în trafic, dar speram să mă oprească Poliția și să le spun că naște soția, iar ei să mă lase să trec zâmbind, așa, ca-n filme. Ei bine, niciun domn agent nu am întâlnit”, a declarat Radu Vâlcan, conform protv.ro.

Restricțiile impuse de pandemie nu i-au permis lui Radu Vâlcan să fie alături de Adela nici pe perioada travaliului, nici imediat după naștere. Totuși, Radu Vâlcan a avut acces la fiul său pentru 20 de minute, interval în care a putut fi împreună cu el.

„Altfel, nu am putut fi lângă ea înainte și imediat după naștere pentru că nu permite protocolul maternității, dar regulile ne-au permis o vizită de 20 de minute. Emoții, fericire, împlinire. Atât”, a mai povestit plin de emoții Radu Vâlcan.

Adela Popescu, declarații la TV după ce a născut

Prezentatoarea a făcut dezvăluiri astăzi în emisiunea „Vorbește lumea”. „Hai să trecem totuși de al treilea, nu este momentul oportun să vorbim despre asta (n.r. – al patrulea copil). Ne mai trebuie o pereche de gemeni băieți.

Am luat și o bonă, e de două săptămâni la noi, se acomodează. Stați cuminți! Gluma, glumă, dar eu nu mă învăț minte. În timp ce nășteam, era atât de dureros încât mă întrebam ce a fost în capul meu, cum e mintea atât de selectivă încât am uitat cum a fost la ceilalți și am ales din nou să nasc natural.

După nașterea naturală lucrurile sunt mult mai simple, e dureros atunci pe moment, la cezariană e mai complicată situația după. Oricum, fără suferință nu ai cum să dai naștere”, a spus Adela Popescu la PRO TV, conform spynews.ro.

„M-am culcat liniștită, nu aveam contracții, dar pe 5-6 dimineața am avut o contracție și am știut. Primul lucru pe care l-am făcut am sunat-o pe mama lui să vină la noi, am făcut duș și l-am trezit.

Radu era foarte emoționat, i-am zis să conduc eu că îl înțeleg că e într-o situație dificilă. Soțul meu nu mai face față la atâtea emoții, zici că a născut el, e eliberat acum. Treaba lui a fost destul de scurtă, în trei ore și ceva am născut, a fost o agonie, dar până la urmă copilul a ieșit victorios, mare, e bine nu știm cu cine seamănă, a fost mare.

Dacă e să mă iau după mărime, seamănă cu tatăl. Suntem la momentul alăptării, ne trezim la două ore, iar ăia micii erau cam nerăbdători, dar și nervoși și m-au întrebat dacă mai am burtă ca să-i pot lua și pe ei în brațe. Așteptăm să ne reunim, Mai stau aici două zile”, a mai adăugat vedeta.

