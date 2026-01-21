„Ajungând zilele trecute la folderul 2016 mi-am amintit de o întâmplare pe care nu pot să nu v-o povestesc.

Înainte să nasc, așa cum v-am spus anterior, am renovat locuința noastră de atunci. Mare parte din haine și mobilier le-am trimis la Susani. În ziua în care s-a făcut transportul eu nu eram acasă. @raduvalcan a rămas responsabil să pună umărul și să supervizeze selecția. Totul a mers că uns.

La trei luni după acest moment am mers în vizită la părinții mei la Susani. Căutăm o icoană pe care o țineau pe pereți bunicii mei, așa că am dat iama în garajul transformat în depozit de de toate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Ce credeți că am găsit? Într-una din bucățile din dressingul nostru stătea smirnă, înfrigurat și speriat…seiful nostru plin cu tot ce agonisisem până atunci. Niște inele de aur, niște bijuterii cu diamante, un ceas scumpitel, că chiar și inelul de logodnă de la soț. Chiar și șiragul din perle naturale pe care mă pregăteam să i-l ofer cadou mamei. În garaj!!

Soțul meu nu are nuanțe. Ce îl rog să facă, el aia face. I-am zis să dea dea jos dressingul și să îl trimită la Susani. Asta a făcut. Mă întreb dacă erau pantofi pe rafturi și cămăși pe umerașe, cum proceda?”, a scris Adela Popescu pe contul de socializare.

Adela Popescu s-a retras de ceva timp de pe micile ecrane, pentru a se dedica total educației celor trei băieți pe care îi are cu Radu Vâlcan. Chiar dacă se simte fericită și împlinită, vedetei îi este dor de televiziune și a declarat în repetate rânduri că așteaptă acel proiect care să o mulțumească, pentru a reveni.„Abia aștept! Abia aștept să vină proiectul ăla potrivit pentru mine, că o să dau tot ce am mai bun. Sigur că da, și o să vină!”, a declarat Adela Popescu încrezătoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE