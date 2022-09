Faptul că tatăl său este cunoscut a venit cu o serie de plusuri și minusuri pentru Răducu Mazare. Fiul fostului primar al Constanței declară că de multe ori oamenii au o percepție greșită despre el.

„N-am fost în altă poziție ca să pot să compar, dar pot să spun că sunt plusuri și minusuri. Un plus poate fi că mă cunoaște lumea, cel puțin aici în Constanța. Un minus poate fi percepția pe care anumiți oameni o au despre mine, cei care nu mă cunosc, în mod special. E adevărat că societatea în care trăim este un lucru destul de des întâlnit”, a declarat fiul lui Radu Mazăre.

„După ce am terminat facultatea am pus bazele unei agenții de marketing digital”

Studiile au fost foarte importante pentru Radu Mazăre Jr., astfel că a ales să studieze la o facultate din străinătate. După ce a terminat studiile, el s-a întors în România, unde a pus bazele unei afaceri, mai exact o agenție de marketing digital.

„Eu am studiat afaceri internaționale cu marketing și limba portugheză, după care m-am focusat pe zona de marketing și de marketing digital, mai exact. Am observat că tehnologia a luat amploare și lucrurile se desfășoară mai mult în mediul online versus mediul tradițional. După ce am terminat facultatea am pus bazele unei agenții de marketing digital adresată IMM-urilor. Ofeream toată plaja de servicii de marketing de care un business avea nevoie. Începeam cu partea de strategie, făceam conținut, dezvoltam website-ul, făceam reclame pe motoarele de căutare și rețelele de socializare, așa aduceam încasări”, a spus Răducu pe YouTube.

„Am muncit de mic, pentru că tatăl meu mi-a zis că dacă îmi fac banii mei, eu pot să fac ce vreau cu ei”

Deși tatăl lui avea o situație financiară foarte bună, Radu Mazăre Jr. a preferat să muncească de la vârsta de 15 ani pentru a-și câștiga banii de buzunar.

„Muncesc de la 15 ani. Am început să muncesc cu un prieten în cadrul unui parc de distracții. Gestionam un bar împreună cu el. Căram baxuri cu apă, mă duceam să iau comenzi, făceam contabilitatea primară. Toată activitatea legată de alimentație publică. Am muncit de mic, pentru că tatăl meu mi-a zis că dacă îmi fac banii mei, eu pot să fac ce vreau cu ei. Să nu mă duc la el să cer bani pentru distracție sau de buzunar”, a povestit acesta în cadrul interviului.

„Înainte de a pleca, tatăl meu m-a întrebat câți bani am nevoie”

Când a plecat în Anglia, la studii, Răducu i-a cerut tatălui său o sumă modestă de bani cu care să se descurce cât timp a locuit acolo. Radu Mazăre l-a pus pe fiul său să facă o listă detaliată cu cheltuielile pe care le are.

În toată această perioadă, mama lui i-a fost alături necondiționat și l-a însoțit în Anglia în primele luni de facultate. Fiul lui Radu Mazăre a studiat în limba portugheză, astfel că a fost trimis de către universitate în Portugalia, dar și în Brazilia.

„Am studiat în Anglia. Știu că înainte de a pleca, tatăl meu m-a întrebat câți bani am nevoie și m-am dus cu un calcul modest. Mi-a zis să vin cu fiecare cost pe care îl am, dar defalcat. Am făcut un tabel și am zis: bilete pentru metrou, masă, lucrurile menajere. Mi-am pus inclusiv patru ieșiri la pub-uri, 15 lire pentru o ieșire.

„Am ajuns într-o țară străină unde nu cunoșteam pe nimeni”

A fost o perioadă foarte grea și foarte interesantă, o perioadă care m-a schimbat și m-a maturizat foarte tare. Am ajuns într-o țară străină unde nu cunoșteam pe nimeni, nu mă obișnuiam cu stilul de acolo. Mi-a fost greu la început, dar m-am adaptat. În primul semestru mi-a fost foarte greu. A fost și mama cu mine, ulterior a plecat și mai venea din când în când, dar după aceea nu mai aveam nicio problemă.

Am studiat în limba portugheză. După limba engleză, portugheza e următoarea limbă pe care o cunosc. La facultate ne trimitau în țări vorbitoare de limba pe care o studiam. Eu am fost trimis un semestru în Portugalia și unul în Brazilia”, a povestit Răducu.

