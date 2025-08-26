Fost pilot de Formula 1 și fratele celebrului Michael Schumacher, Ralf a surprins recent printr-o serie de imagini publicate dintr-o vacanță romantică în Botswana alături de partenerul său.

Viața personală a lui Ralf Schumacher

Dacă Michael Schumacher este o legendă a sportului auto, Ralf Schumacher a avut și el o carieră notabilă în Formula 1 între 1997 și 2007. În ultima perioadă, însă, atenția publicului s-a concentrat mai mult pe viața sa personală.

Pe 14 iulie 2024, Ralf a făcut publică orientarea sa sexuală printr-o postare pe rețelele sociale: „Cea mai frumoasă parte a vieții este să ai alături partenerul potrivit, cu care poți împărtăși totul”. Anterior, Ralf a fost căsătorit cu prezentatoarea germană Cora Brinkmann, cu care are un fiu, David, născut în 2001.

Fiul său, acum în vârstă de 22 de ani, a reacționat cu mândrie la dezvăluirea tatălui său: „Sunt foarte fericit că ai găsit pe cineva cu care te simți bine și în siguranță, fie că este bărbat sau femeie. Sunt alături de tine 100%, tată, și îți doresc tot ce e mai bun”.

Cine este Étienne Bousquet-Cassagne?

Partenerul lui Ralf Schumacher este Étienne Bousquet-Cassagne, un fost politician francez în jur de 30 de ani. Étienne a fost membru al Frontului Național, ulterior al Rassemblement National, și o figură marcantă a extremei drepte din Lot-et-Garonne timp de peste un deceniu. În 2013, a candidat în alegerile legislative parțiale din aceeași regiune. Cu toate acestea, în 2020, Étienne și-a anunțat retragerea din politică, decizie ce a fost larg mediatizată.

De când relația lor a devenit publică, Ralf și Étienne nu ezită să împărtășească momente din viața lor împreună. Recent, cei doi au publicat imagini dintr-o vacanță în Botswana, o destinație care l-a impresionat profund pe Ralf.

„Delta Okavango din Botswana este pur și simplu magnifică. Am avut norocul să observăm animale sălbatice în mediul lor natural” a scris el pe rețelele sociale, alături de fotografii cu elefanți, un leopard și un crocodil.

„Animalele sunt protejate și trăiesc liber, fără bariere, la doar 2 ore și jumătate de zbor de Cape Town, și merită văzute” Postarea a primit mii de aprecieri, iar cuplul a fost felicitat de internauți. „Incredibil de frumos, sunt atât de fericit pentru voi!”, „Un cuplu minunat”, „Fotografii superbe!” sunt doar câteva dintre comentariile entuziaste.

La 50 de ani, Ralf Schumacher pare mai fericit ca niciodată alături de noul său partener, care e mai mic cu 20 de ani decât el.

