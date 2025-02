Sezonul opt Asia Express va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Raluca Bădulescu și Florin vor forma una dintre echipele care urmează să plece astăzi, 7 februarie, în Asia Express! Se cunosc foarte bine unul pe celălalt, sunt un mare sprijin și își pun încrederea în forțele proprii.

Fosta jurată de la „Bravo, ai stil!” a fost filmată la cabinetul medicului estetician și a făcut primele declarații despre intervenția estetică.

„Am văzut și pe testimoniale, și uitându-mă în oglindă acasă că e nevoie de o reîntinerire. Dacă eu alerg, vreți să îmi fâlfâie vreo falcă pe model câine Shar Pei? Să fiu cu fața proaspătă, ciripesc păsărelele. (…) Eu sunt cu coțofăneala. (…)

Se numește Drumul Eroilor, el trăiește cu mine de 18 ani, a câștigat de la început competiția, restul concurenților nu știu de ce vin, dacă mă întrebați pe mine”, a declarat Raluca Bădulescu, la „Un Show Păcătos”, potrivit Spynews.

„Eu sunt pe partea sportivă și Raluca e pe frumusețe! Câștigăm sigur! Am cărat farduri, am cărat poșete, am făcut sport!”, a declarat Florin, la „Un Show Păcătos”.

Cine sunt concurenții de la Asia Express 2025

Drumul Eroilor va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

