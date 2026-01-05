După sărbători și mese îmbelșugate, Ramona Bădescu (57 de ani) vine cu un truc simplu, dar eficient, pentru a-ți pune digestia la punct. Vedeta, care a locuit o perioadă în Italia, a preluat obiceiuri sănătoase din stilul de viață mediteraneean, pe care le aplică cu succes și astăzi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Printre acestea se numără canarino, o infuzie tradițională italiană preparată din coajă de lămâie și frunze de dafin. Ramona explică că băutura ajută la buna funcționare a digestiei, reduce balonarea și crampele abdominale, fiind un adevărat remediu natural după mese copioase.

„Ai mâncat mult de Sărbători și nu ai digerat? Am un remediu foarte simplu. Dafin, coajă de lămâie, apă fierbinte. Aveți grijă să nu tăiați partea albă a lămâii! Așteptăm 5 minute… Această bătură se numește canarino și am învățat-o în Italia. Este o băutură care reduce balonarea, ajută la digestie și este împotriva crampelor la stomac. Este fantastică!”, a precizat Ramona Bădescu într-un filmuleț publicat pe contul ei de TikTok.

Cum își menține Ramona Bădescu tenul radiant

Pe lângă grija pentru digestie, actrița are și un obicei de frumusețe inspirat tot din Italia. Este vorba despre infuzia de hibiscus cu pară, pe care o folosește pentru a-și menține tenul radiant. Această băutură naturală contribuie la susținerea producției de colagen a corpului, oferind elasticitate pielii și un aspect sănătos.

„Astăzi vă povestesc despre un secret al unei băuturi care pe mine mă ajută în a mă simți mai luminoasă și cu o piele mai hidratată – pară cu hibiscus. Da, ați auzit bine! Pune hibiscus peste apă fierbinte, lasă să infuzeze. Hibiscusul conține multă Vitamina C, după care adăugăm și para pe care am tăiat-o în pătrățele. Lăsăm 10 minute.

Nu numai că este o băutură fantastică pentru acest sezon rece, dar aceste două ingrediente, puse împreună, ajută la producția de colagen al organismului nostru, pe care odată cu vârsta acesta nu îl mai produce. Are o culoare minunată, dar și beneficii extraordinare!”, a spus actrița.

Ramona Bădescu demonstrează că mici trucuri, inspirate dintr-un stil de viață sănătos, pot face minuni atât pentru digestie, cât și pentru frumusețe, fără eforturi complicate sau suplimente costisitoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE