Podeaua lipicioasă și mirosul din sală

Unul dintre cele mai des menționate semnale de alarmă este podeaua. Dacă intri într-un restaurant și simți că podeaua este lipicioasă, bucătarii spun că este un motiv suficient să pleci imediat. Asta indică lipsa curățeniei zilnice.

La fel de important este mirosul. „Dacă miroase acru sau a dezinfectant puternic, este un semn de avertizare”, explică un bucătar citat în discuțiile de pe Reddit.

Meniul prea lung sau murdar

Un meniu foarte stufos ridică semne de întrebare. Bucătarii spun că, de multe ori, asta înseamnă mâncare congelată, pre-gătită sau ingrediente care nu sunt proaspete.

Dacă meniul este murdar, lipicios sau deteriorat, profesioniștii avertizează că probabil același nivel de neglijență există și în bucătărie. Imaginile din meniu care par a fi poze de stock, nu preparate reale, sunt un alt indiciu prost.

Muștele de fructe și bufeturile

Prezența muștelor de fructe este considerată un semn clar de igienă precară. În plus, bucătarii recomandă prudență maximă la bufete și baruri de salate.

„De obicei sunt aceleași lucruri care sunt reumplute constant. Absolut dezgustător”, avertizează o sursă din industrie. Un alt profesionist adaugă că, indiferent de controale, un bufet nu poate fi niciodată complet igienic.

Greșelile din meniu și atitudinea personalului

Greșelile de ortografie din meniu nu sunt întâmplătoare, susțin unii bucătari. „Dacă ceva este scris greșit în meniu, este intenționat, pentru a nu fi obligați să respecte exact rețeta”, spune un bucătar.

Comportamentul chelnerilor este la fel de important. Dacă personalul pare constant nervos, obosit sau dezinteresat, bucătarii spun că, de cele mai multe ori, și mâncarea este la fel.

Detalii mici, probleme mari

Modul în care sunt aduse paharele contează. Dacă chelnerul apucă paharele de sus, unde bei, este un semn clar de lipsă de igienă.

Lămâile puse în apă sunt un alt risc. Bucătarii avertizează că acestea sunt adesea murdare și rareori spălate corespunzător. La fel, covoarele din restaurante sunt considerate un semn prost, pentru că sunt greu de curățat.

Dacă mâncarea vine extrem de repede, este posibil să fie pre-gătită. Mirosul puternic de friteuză, simțit încă de afară, este un alt semnal de alarmă.

În privința peștelui, bucătarii recomandă să fie evitat duminica. „Multe restaurante primesc pește proaspăt luni și joi. Duminică, de obicei, nu mai este bun”, avertizează un profesionist. Pentru fructele de mare, o regulă simplă: întreabă de unde provin. Dacă personalul nu știe, nu comanda.

Ketchup-ul ieftin și solnița murdară

Detalii aparent nesemnificative, precum ketchup-ul ieftin sau solnițele murdare, spun mult despre standardele unui local.

„Dacă găurile solniței sunt înfundate și capacul este murdar, înseamnă că a fost reumplută de zeci de ori fără a fi spălată”, explică un bucătar.

Potrivit profesioniștilor, un restaurant atent la detalii mici este, de obicei, unul care are grijă și de ce ajunge în farfurie.

