Metoda funcționează datorită vulnerabilităților sistemelor fără cheie ale mașinilor moderne. Chiar dacă șoferul are cheia în buzunar, motorul rămâne pornit, permițând hoțului să plece cu mașina fără a fi oprit

Furturile de acest tip pot să nu fie raportate, iar asigurătorii pot refuza despăgubirile din cauza neglijenței șoferului.

Experții recomandă să parchezi doar în locuri sigure, să închizi mașina și să oprești motorul înainte de a verifica eventualele obstacole.

Foaia de hârtie de pe lunetă

În ciuda tehnologiei avansate integrate în automobilele moderne, hoții continuă să găsească metode ingenioase pentru a fura mașini.

Una dintre cele mai simple și eficiente metode este metoda „foaia de hârtie” sau „Bilețelul”. Metoda constă în plasarea unei foi de hârtie, a unui pliant sau a unul bilețel sub luneta mașinii parcate. Hoții mai folosesc și o hârtie lipită cu scotch.

Șoferul, fără să observe inițial acest lucru, pornește și pleacă. Abia mai târziu, observând că vizibilitatea în oglinda retrovizoare este limitată, oprește vehiculul și coboară pentru a îndepărta hârtia.

În acel moment, hoțul, care urmărea situația, profită de ocazie pentru a fura mașina sau obiectele de valoare din interior.

Vulnerabilitatea de care profită hoții

Metoda „Bilețelul” este posibilă și din cauza vulnerabilităților sistemelor fără cheie ale mașinilor moderne.

Chiar dacă șoferul are cheia în buzunar, motorul nu se oprește automat, ceea ce permite hoțului să plece cu vehiculul.

Acest tip de furt deseori nu este raportat în statisticile poliției, deoarece șoferii nu pot identifica momentul exact al infracțiunii.

Problemele nu se opresc aici. Asigurătorii pot refuza plata daunelor în astfel de cazuri, deoarece lăsarea unei mașini cu motorul pornit și fără supraveghere este considerată o neglijență gravă.

Cum să te protejezi de această metodă?

Experții recomandă să nu oprești imediat pe marginea drumului pentru a verifica obstacolele care blochează vizibilitatea.

Este mai sigur să conduci până într-o zonă monitorizată sau într-o parcare publică, să oprești motorul, să închizi mașina și să verifici abia apoi problema.

De asemenea, nu lăsa niciodată mașina pornită și nu pleca fără a lua cheia cu tine.

