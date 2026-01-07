Casa de la țară a premierului: impozit aproape dublu

În comuna Vadu Crișului, unde premierul deține o locuință de 100 mp, impozitul s-a majorat de la 160 de lei în 2025 la 327 de lei în 2026, conform declarațiilor primarului Dorel Cosma.

„Păi, sunt unele aproape 100%. O casă 100 mp, cu toate utilitățile, zona A, e 327 de lei, față de 160 în 2025”, a precizat Cosma la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă premierul a venit să plătească impozitul, edilul a răspuns: „Plătește mama dânsului. A fost acasă de Revelion, m-am întâlnit a doua zi de Anul Nou. Până în martie mama dânsului plătește, acum trimite pe cineva, un vecin, că e cam bolnavă”.

Vadu Crișului dispune de canalizare, însă gazele naturale lipsesc. Cu toate acestea, majorarea impozitelor nu este privită pozitiv de locuitori. „Cum să o vadă, nu o văd cu ochi buni, că nimeni nu vede, dar mie nu mi se pare o sumă așa mare, de 320 de lei pentru 100 mp, pentru zona A”, a mai spus edilul.

Apartamentul din Oradea: creștere de 100%

Antena 3 CNN a discutat și cu primarul municipiului Oradea, Florin-Alin Birta, despre creșterea impozitelor pentru apartamente. Conform acestuia, impozitul pentru un apartament de 3 camere a crescut de la aproximativ 300 de lei în 2025 la 580-600 de lei în 2026, o creștere de aproape 100%.

Întrebat dacă Ilie Bolojan va plăti impozit dublu pentru apartamentul pe care îl are în Oradea, edilul a răspuns: „Toată lumea, legea se aplică tuturor proprietarilor. Vă dați seama că orice creștere de taxe nu este un motiv de bucurie pentru locuitorii niciunui oraș, dar dacă noi, ca primari, președinți de Consilii Județene, ne vom face treaba și vom duce la bun sfârșit proiectele pe care le avem în desfășurare, oamenii vor vedea că acei bani au fost cheltuiți cum trebuie“.

Taxele și impozitele, majorate din 2026: Ce trebuie să știți

Noile taxe și impozite, intrate în vigoare de la 1 ianuarie 2026, aduc majorări semnificative atât pentru românii persoane fizice, cât și pentru companii.

Românii vor plăti impozite de până la trei ori mai mari pentru locuințe și terenuri, în conformitate cu cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan.

Totodată, impozitul pentru autoturisme a fost majorat și va fi plătit inclusiv pentru mașinile full-electrice, anterior scutite de taxe.

O altă schimbare notabilă este introducerea normei de poluare ca factor de calcul al impozitului auto, aplicându-se principiul „poluatorul plătește”. Taxele vor varia în funcție de gruparea cilindrică și norma de poluare, iar consiliile locale pot ajusta valorile față de baza națională, ceea ce înseamnă că impozitele vor diferi de la județ la județ.

Impozit redus cu 10%, dacă e plătit până pe 31 martie

Reamintim că românii care își achită integral taxele și impozitele locale în avans, până pe 31 martie, vor beneficia și în 2026 de o reducere de 10%.

În ultimii ani, plata s-a simplificat considerabil, după ce numeroase primării au implementat soluții digitale. Pentru a plăti online, persoanele fizice din România trebuie să își creeze un cont pe ghișeul.ro.

