„Următorii pași privind Groenlanda”

Planurile și strategia adoptate de Trump și administrația sa provoacă îngrijorări semnificative în rândul statelor membre NATO, în special în rândul celor europene.

Reuters indică faptul că acestea au început deja o colaborare strânsă la un posibil plan de răspuns, în cazul în care SUA iau măsuri pentru a ocupa Groenlanda. Printre țările care lucrează la dezvoltarea strategiei se numără Germania și Franța.

„Dorim să luăm măsuri, dar vrem să o facem împreună cu partenerii noștri europeni”, a subliniat ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot. O sursă din guvernul german a declarat că Germania „colaborează îndeaproape cu alte țări europene și cu Danemarca la următorii pași privind Groenlanda”.

Un oficial european de rang înalt a subliniat că Danemarca trebuie să conducă efortul de coordonare a răspunsului. Cu toate acestea, el a adăugat că „danezii nu le-au comunicat încă aliaților lor europeni ce sprijin așteaptă”.

SUA amenință că vor folosi inclusiv forța armată pentru ocuparea Groenlandei

Casa Albă a declarat marți că „discută o serie de opțiuni” pentru obținerea Groenlandei, menționând că utilizarea armatei americane nu este exclusă, potrivit AFP și CNN.

Potrivit lui Trump, această insula arctică, „înconjurată de nave rusești și chinezești”, este esențială pentru apărarea Statelor Unite.

„Președintele Trump a făcut cunoscut faptul că obținerea Groenlandei este o prioritate de securitate națională a Statelor Unite și este vitală pentru a descuraja adversarii noștri din regiunea arctică. Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă și, desigur, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a susținut secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o declarație pentru CNN.

Administrația lui Donald Trump folosește un limbaj agresiv pentru a forța Danemarca să accepte negocieri privind vânzarea Groenlandei, însă nu pregătește o intervenție militară, a transmis parlamentarilor americani secretarul de stat Marco Rubio, potrivit Publicației The Wall Street Journal.

Rubio a făcut aceste precizări luni, 5 ianuarie 2026, într-un briefing cu ușile închise, pe fondul declarațiilor tot mai dure venite de la Casa Albă, care a refuzat public să excludă folosirea forței pentru obținerea controlului asupra Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Danemarca.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE