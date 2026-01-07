Ce face Adi Vasile în pauza de la filmările Survivor România 2026. Imaginile din Republica Dominicană

Pe 9 ianuarie, la ora 20:30, începe nebunia! Survivor România, cel mai așteptat show de aventură, revine pe micile ecrane, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Înainte de startul competiției, prezentatorul emisiunii, Adi Vasile, profită din plin de pauzele de filmare pentru a se relaxa și a se pregăti pentru provocările ce urmează.

Direct din Republica Dominicană, Adi Vasile a postat pe rețelele de socializare imagini spectaculoase în care apare la malul mării, în pantaloni scurți de baie, admirând peisajul tropical. Fanii au putut observa că, dincolo de rolul său de comentator al competiției, prezentatorul nu stă degeaba și se menține în formă.

Nu doar concurenții – Faimoșii și Războinicii – sunt în formă maximă, ci și Adi Vasile, care a transformat terasa locuinței sale de filmare într-un adevărat spațiu de antrenament fizic. Exercițiile cu greutatea corpului și rutina de pregătire pentru temperaturile ridicate din Dominicană fac parte din rutina zilnică a prezentatorului, care vrea să fie la fel de pregătit ca și sportivii pe care îi va comenta în timpul competiției.

Astfel, Adi Vasile își construiește energie și concentrare, pregătindu-se să facă față celor mai intense momente de la Survivor România, oferind publicului comentarii antrenante și pline de umor, în timp ce concurenții dau tot ce au mai bun pe traseele pline de provocări.

Între antrenamente și relaxare, prezentatorul reușește să se bucure de peisajul exotic și de ultimele zile de liniște înainte de startul oficial al show-ului care promite să captiveze întreaga țară.

Ce spune Adi Vasile despre Survivor România

Acum Adi Vasile va petrece 6 luni în mijlocul Oceanului Atlantic și abia așteaptă să „supervizeze” concurenții celei mai dure competiții.

„Am condus campioni, acum o să conduc supraviețuitori. Cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante ca să câștigi o competiție precum Survivor. Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo. Pe de altă parte ar fi să ai putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg.

Cred că momentele cruciale de Survivor le voi trăi fix ca la meci. Sunt convins că va fi o competiţie acerbă, sunt sigur că acea luptă este într-adevăr de supravieţuire şi atunci voi fi conectat 100% cu concurenţii noştri. O să fie un show foarte intens în primul rând! Survivor vine cu multă competiție, multă adrenalină, multe lipsuri. Cred că nu ai acolo nimic din ce ai și ești obișnuit acasă, iar toate acestea te vor scoate dintr-o zonă de confort”, a declarat Adi Vasile.

