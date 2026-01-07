Cât costă, în realitate, un metru cub de gaz

Pentru consumatorii finali, autoritățile au păstrat un regim de preț plafonat al gazului natural, menit să ofere stabilitate și protecție în fața variațiilor de pe piața internațională. În conformitate cu reglementările aflate în vigoare, până la data de 31 martie 2026, prețul maxim facturat consumatorilor casnici este de 0,31 de lei/kWh, TVA inclusă.

Deoarece 1 mc de gaz are o putere calorifică de 10,5 kWh, prețul final este de circa 3,25 – 3,3 lei/mc, TVA inclusă. Această valoare reprezintă costul teoretic al gazului furnizat și poate varia ușor în funcție de tarifele de transport și distribuție aplicate de fiecare operator regional, potrivit Observator News.

Deși plafonarea generală a fost menținută până la 31 martie 2026, ofertele de pe piața liberă publicate de furnizori la începutul acestui an au început deja să reflecte prețuri mult mai mari. Fără subvenția de la stat, prețul de achiziție al gazului de pe bursele internaționale, plus tarifele de transport, distribuție și accize, pot împinge prețul final în jurul valorii de 14-15 lei/mc, TVA inclusă, potrivit unor rapoarte recente privind evoluția pieței.

Diferența dintre cele două prețuri reprezintă, de fapt, subvenția pe care statul o elimină treptat.

Liberalizarea pieței gazelor este programată pentru 1 aprilie 2026

Pentru gospodăriile care utilizează gazul natural în procesul de încălzire, prepararea hranei sau încălzirea apei menajere, variațiile de preț pot influența considerabil cheltuielile lunare, mai ales în sezonul rece. Menținerea plafonului până în martie 2026 oferă astfel o perioadă de stabilitate și predictibilitate bugetară pentru familiile cu contracte active, protejându-le de fluctuațiile neașteptate ale pieței energetice.

După încheierea perioadei de plafonare, prețul gazului ar urma să fie determinat de mecanismele pieței libere, ceea ce ar putea duce la creșteri, în funcție de costurile de achiziție angro și de evoluția cererii și ofertei la nivel internațional.

Experții din domeniul energetic atrag atenția că eliminarea plafonului ar putea genera alinierea tarifelor la valorile pieței angro, însă nivelul acestora va depinde de factori precum volumul stocurilor disponibile, cererea sezonieră și modul în care furnizorii negociază prețurile de achiziție.

