Concediul de odihnă nu poate face obiectul unei renunțări

Subiectul concediului de odihnă neefectuat este unul de maximă importanță și generează adesea confuzii, atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Legislația muncii din România, în special Codul Muncii (Legea 53/2003), transpunând directivele europene, este destul de clară în această privință.

Concediul de odihnă anual este un drept garantat și nu poate face obiectul unei renunțări, nici totale, nici parțiale. Scopul său este refacerea capacității de muncă și protejarea sănătății angajatului.

Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Angajatorul este obligat să ia măsuri pentru ca salariatul să își efectueze concediul de odihnă anual, în anul calendaristic în care i s-a născut dreptul.

Obligația angajatorului

În cazul în care salariatul, din motive justificate (ex: concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru creșterea copilului, detașare, forță majoră, sau chiar din motive ce țin de organizarea activității angajatorului, cu acordul salariatului), nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic.

Totodată, angajatorul este obligat să acorde concediul neefectuat într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.

Legea stabilește că angajatorul are obligația să informeze și să ofere angajatului posibilitatea de a-și lua concediul de odihnă într-un interval rezonabil, iar neacordarea concediului poate atrage sancțiuni.

Refuzul nejustificat al angajatorului de a acorda concediul de odihnă la care salariatul are dreptul reprezintă o încălcare gravă a legii.

Când este permisă compensarea în bani

Conform Codului Muncii, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă. Această regulă este o consecință directă a caracterului fundamental al dreptului la odihnă și la refacerea capacității de muncă. Plata în bani ar anula scopul concediului.

Plata se face pe baza salariului mediu brut corespunzător perioadei lucrate și trebuie inclusă în ultima ștampilă salarială sau în ultima plată făcută către angajat.

Chiar dacă angajatorul și angajatul ar ajunge la o „înțelegere” în a plăti concediul neefectuat în timpul contractului, o astfel de clauză sau înțelegere ar fi nulă de drept(adică, fără valoare legală) deoarece contravine unei dispoziții imperative a legii. Angajatorul ar rămâne în continuare obligat să acorde concediul și ar putea fi sancționat de ITM.

În timpul contractului, concediul nu poate fi „plătit în bani”

Există situații foarte specifice, reglementate prin legi speciale sau contracte colective de muncă la nivel de ramură/unitate (care nu pot contrazice Codul Muncii), unde anumite forme de compensare pot fi prevăzute, dar acestea sunt excepții și nu regula generală pentru concediul de odihnă anual.

De exemplu, anumite sporuri sau compensații pentru condiții de muncă deosebite nu trebuie confundate cu plata concediului de odihnă.

Este important de precizat că pe durata contractului individual de muncă, concediul de odihnă neefectuat nu poate fi plătit în bani, indiferent de „înțelegeri”. Singura soluție legală este efectuarea lui în termenul de 18 luni ori la finalul contractului, compensarea financiară acordată de către angajatori, dacă aceste zile nu au fost folosite.

Conform legislației muncii din România, un angajat cu normă întreagă are dreptul la un concediu de odihnă anual minim de 20 de zile lucrătoare, ceea ce înseamnă, în medie, aproximativ 1,67 zile de concediu pe lună.

Și concediul fără plată este un drept pe care legislația din România îl oferă angajaților în anumite condiții. Concediul sabatic, pe de altă parte, nu este reglementat explicit în legislația muncii din România, însă el este adoptat de tot mai multe persoane din diferite domenii profesionale. Află mai multe despre concediul fără plată și concediul sabatic.



