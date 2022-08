A făcut yoga, a stat la soare, s-a relaxat în piscină, s-a plimbat în peisaje uimitoare, așa își petrece Ramona Gabor vacanța în Bali.

Nu a ratat ocazia și la fiecare activitate a făcut poze sau filmări. Pe toate le-a distribuit în mediul online, pe Instagram, unde e urmărită de peste 190.000 de urmăritori.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Viața Ramonei Gabor în Dubai

Avea puțin peste 20 de ani când a părăsit România. Ramona Gabor nu are vreun gând să se mai întoarcă acasă, e mulțumită și mândră de viața pe care o are la sute de kilometri depărtare de casă, în Dubai. Sora Monicăi Gabor s-a stabilit acolo, ba chiar și-a clădit și o carieră. Aceasta are multe contracte de imagine cu diverse branduri cunoscute acolo, este fotomodel la multe evenimente. Pentru acest job, Ramona are mare grijă la stilul său de viață, urmează o dietă și face și mult sport. Întotdeauna trebuie să arate perfect în fața aparatului de fotografiat. Totodată, Ramona Gabor a investit și 7.500 de dolari în cursuri de gemologie. Ea și-a dorit să devină expertă în diamante.

„Am făcut în Dubai un curs de gemologie pentru studiul diamantelor, așa că acum pot să spun că sunt expertă în diamante. Pot să mă uit la orice diamant și pot să îl calculez, să îți spun ce carataj are, incluziunile, valoarea lui. M-a costat 7.500 de dolari, a durat șapte săptămâni și am învățat lucruri foarte interesante. De la formarea diamantului, până la șlefuire lui, la fiecare unghi, culoare, claritate, formă. Am făcut această școală pentru că voiam să fac trading cu diamante.

Recomandări O singură întrebare, la finalul nunții cu mii de oameni: George Simion, de unde sunt banii?

În Dubai, acest business este destul de comun, pentru că Africa, cel mai mare producător de diamante, este destul de aproape de noi”, a declarat Ramona Gabor pentru click.ro acum ceva vreme.

Mai nou, Ramona Gabor este antreprenor, are propria afacere. Aceasta are o linie de parfumuri care îi poartă numele. La 10 ani de la plecarea în România a intrat în lumea afacerilor.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO VIDEO Imaginile au scandalizat US Open » Gesturi nefirești făcute de tatăl și antrenorul unei jucătoare de 16 ani!

Playtech.ro Carmen Iohannis, APARIŢIE şoc în fustă PREA SCURTĂ! Ce s-a VĂZUT IMEDIAT, imaginile fac furori! Foto

Observatornews.ro Imagini dramatice surprinse pe străzile din Clejani, de la bătaia cu bâte de sâmbătă dintre cele două clanuri. În zonă, este în continuare stare de alertă

HOROSCOP Horoscop 29 august 2022. Balanțele pot fi o sursă de inspirație pentru cei din jur sau una de stres, în funcție de starea lor

Știrileprotv.ro Ce se întâmplă la centrala nucleară Zaporojie. Anunțul făcut de Ucraina

FANATIK.RO Calendar Ortodox 30 august 2022. Sfântul Alexandru, sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși

Orangesport.ro FOTO! Cine este bărbatul în tricou alb. A fost surprins într-un hotel din Arad şi a provocat un adevărat scandal

PUBLICITATE Vrei să fii cel mai cool din curtea școlii? Atunci trebuie să intri aici!