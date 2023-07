În urmă cu câteva zile, într-un interviu pentru cancan.ro, Cătălin Cazacu a făcut câteva declarații dure la adresa Ramonei Olaru. Fără să îi pronunțe numele, campionul la motociclism susține că ar fi fost scuipat de asistenta TV și a spus despre ea că își schimbă partenerii prea des. „Nu, pe mine m-a salvat Dumnezeu! Nu se va mai întâmpla niciodată, eu am înțeles conceptul! Eu am rămas singur, sunt un om singur, n-am avut noroc în dragoste.

Tot tac din gură, dar la un moment dat nu o să mai tac din gură. Dacă-mi dau drumul la gură, ne-am nenorocit! Am înțeles ultima oară că am vrut să fiu salutat și m-am întors ca să nu fiu salutat. Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat. Și am zis că nu e frumos, mai ales că acum, în ultimul timp, o dată la săptămână se schimbă partenerul, am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni!“.

Ramona Olaru: „Știm cu toții ce povești au fost între noi”

Pentru aceeași sursă, Ramona Olaru a recunoscut că l-a scuipat pe Cătălin Cazacu după ce s-au despărțit, în decembrie. „Eu am zis de mult că închei subiectul acela, pentru că s-a terminat. Practic, nu mai suntem de opt luni împreună, n-are rost să vorbim despre ce a fost.

Dar dacă vorbim despre situația respectivă, s-a întâmplat, dar s-a întâmplat imediat atunci după despărțire. Pentru că știm cu toții ce povești au fost între noi. Iar odată ce am fost plecată de acolo, dacă la un anumit eveniment tu vii și vrei să pui mâna pe mine, cum îți permiți să pui mâna pe mine?! Cred că ăsta era singurul gest care să te depărteze”, a spus Ramona Olaru recent, pentru Cancan.

Tot ea a spus că recent a vorbit prin mesaje cu Cătălin Cazacu. „S-a întâmplat să îi spun «La mulți ani!», de ziua lui. Și a fost foarte drăguț, de ziua mea, acum, după ce a declarat ce a declarat, să-mi zică «La mulți ani!» și să-mi ureze toate cele bune”, a spus vedeta de la Antena 1, care i-a și mulțumit fostului iubit pentru mesaj.

Cătălin Cazacu, surprins cu Denise Rifai în club, în decembrie

În filmarea cu cei doi se observă că prezentatorul de la Antena Stars și prezentatoarea de la Kanal D sunt extrem de apropiați și au gesturi tandre. La un moment dat Cătălin Cazacu și Denise Rifai s-ar fi sărutat. Ei ar fi venit împreună în club și ar fi plecat amândoi.

După aceste informații apărute în presa mondenă, gazda emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” a postat un mesaj pe Facebook, unde explică situația. La vremea respectivă, Cătălin Cazacu era într-o relație cu Ramona Olaru, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani”. „Citesc site-ul cancan.ro aproape zilnic și prin prisma meseriei, dar și dintr-o curiozitate feminină, recunosc.

Astăzi am văzut o știre de la un eveniment la care am participat în decembrie anul trecut, iar la masa noastră a stat și Cătălin Cazacu, el fiind invitat de prietena mea, Tania Budi. A fost o deschidere de club, o petrecere unde s-a și dansat. Și evident am dansat și eu. Dar de aici până la a se inventa o idilă, e cale lungă.

De-a lungul timpului, s-a speculat mult în presă pe tema relațiilor mele, însă vă asigur că în momentul în care va fi cineva în viața mea, voi comunica deschis și asumat ca și până acum”.

