Într-un interviu pentru ego.ro, Ramona Olaru a precizat că nu există niciun bărbat în viața ei acum. Vedeta de la Antena 1 iese la întâlniri, însă nu a găsit încă partenerul pe care și-l dorește. Recunoaște că pretențiile ei au crescut și nu mai acceptă pe oricine lângă ea.

„Nu există nimeni! Mă mai văd cu unul, altul, dacă îmi place, dacă nu, este foarte bine așa, momentan. Am ajuns în punctul în care chiar nu mai accept nimic greșit! M-am gândit într-o perioadă că exagerez, dar după mi-am dat seama că, de fapt, contează cum mă simt eu. Eu mă simt foarte bine așa! Nu. (n.r. nu mai dă a doua șansă) Nu zic că nu mi-ar plăcea un bărbat cu o masculinitate foarte bine definită, dar, până atunci, mă bucur de ce pot să fac pentru mine.”

Chiar dacă nu este în nicio relație momentan, Ramona Olaru mărturisește că se simte bine cu statutul pe care îl are în prezent. Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” spune clar și răspicat că ea nu este genul de femeie care să mai acorde o a doua șansă.

Ramona Olaru l-a scuipat pe Cătălin Cazacu

În urmă cu câteva zile, într-un interviu pentru cancan.ro, Cătălin Cazacu a făcut câteva declarații dure la adresa Ramonei Olaru. Fără să îi pronunțe numele, campionul la motociclism susține că ar fi fost scuipat de asistenta TV și a spus despre ea că își schimbă partenerii prea des. „Nu, pe mine m-a salvat Dumnezeu! Nu se va mai întâmpla niciodată, eu am înțeles conceptul! Eu am rămas singur, sunt un om singur, n-am avut noroc în dragoste.

Tot tac din gură, dar la un moment dat nu o să mai tac din gură. Dacă-mi dau drumul la gură, ne-am nenorocit! Am înțeles ultima oară că am vrut să fiu salutat și m-am întors ca să nu fiu salutat. Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat. Și am zis că nu e frumos, mai ales că acum, în ultimul timp, o dată la săptămână se schimbă partenerul, am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni!“.

Pentru aceeași sursă, Ramona Olaru a recunoscut că l-a scuipat pe Cătălin Cazacu după ce s-au despărțit, în decembrie. „Eu am zis de mult că închei subiectul acela, pentru că s-a terminat. Practic, nu mai suntem de opt luni împreună, n-are rost să vorbim despre ce a fost.

Dar dacă vorbim despre situația respectivă, s-a întâmplat, dar s-a întâmplat imediat atunci după despărțire. Pentru că știm cu toții ce povești au fost între noi. Iar odată ce am fost plecată de acolo, dacă la un anumit eveniment tu vii și vrei să pui mâna pe mine, cum îți permiți să pui mâna pe mine?! Cred că ăsta era singurul gest care să te depărteze.”

