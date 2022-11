Cătălin Cazacu își renovează apartamentul, astfel că Ramona Olaru a decis să se mute o perioadă din casa iubitului ei. „Nu s-a terminat pentru că se lucrează. Așa este când te scarpini cu mâna altuia. Te bazezi pe niște muncitori și atunci ei lucrează în ritmul lor, nu când ai vrea tu. Noi am zis că terminăm într-o lună, dar nu este așa”, a povestit Ramona Olaru pentru EGO.ro.

Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” s-a săturat de deranjul din casă și de praful care este acolo, astfel că a decis să se mute din casa iubitului ei.

„Nu am pus mâna. De fapt am vrut să mă mut pentru o perioadă ca să mă duc direct în casa aranjată. Până la urmă merit asta, nu am muncit degeaba toată viața. Doar nu mă mărit ca să muncesc în continuare”, a mai spus Ramona, completând că deja și-a strâns o parte din haine și l-a lăsat pe Cazacu singur, să se ocupe de tot ce înseamnă reamenajare. „Mă mut. Am luat și pisicile, poate să doarmă liniștit Cătălin. E „terminat” acum fără noi”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Sănătatea românească depinde de firmele verișorilor? În loc să construim sute de spitale, noi promitem că zugrăvim câteva zeci

Vedeta nu a renunțat la apartamentul ei și se va întoarce în casa lui Cătălin Cazacu după ce aceasta va fi gata. „Eu încă îl am pe al meu pentru că am foarte multe lucruri, haine și încălțăminte. Ne-am apucat de renovare în apartamentul lui ca să pot să-mi aduc totul. Probabil că o să-l mai țin vreo 2-3 luni până terminăm renovarea. Ca să pot să-mi bag totul direct la locul lui”, a mai povestit Ramona Olaru.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un nou scandal, Anamaria Prodan îl dă în judecată: „Trebuie să plătească pentru ce a făcut”

Playtech.ro Părintele Calistrat, REACŢIE uluitoare după ce a lovit o femeie! Legătura NEŞTIUTĂ până acum dintre cei doi

Viva.ro O mai ții minte pe Veronica, din filmul cu același nume? Cum arată Lulu Mihăescu la 53 de ani

Observatornews.ro În 2012 plecau în Spania, dar gândul le era doar la România. Cum s-au schimbat părerile Denisei şi ale lui Alex în 10 ani

Știrileprotv.ro Caz rar în România. Două surori s-au născut exact în aceeași zi, în ani diferiți | GALERIE FOTO

FANATIK.RO Cele șase orașe din lume care se vor scufunda înainte de 2030. De ce se întâmplă lucrul acesta, de fapt

Orangesport.ro VIDEO | Un jandarm din Galaţi şi-a agăţat în gard spray-ul lacrimogen şi acesta s-a descărcat în public. Momente ireale

HOROSCOP Horoscop 11 noiembrie 2022. Capricornii ajung la concluzii dintre cele mai pesimiste în legătură cu evoluția viitoare a relației de cuplu

PUBLICITATE LIVE! PROMO CODE ȘI DISCOUNT-URI LA PRODUSE AVON