Scandalul Ramona Olaru-Alex Bodi e departe de a se încheia. Ramona Olaru, care lucrează de ani de zile la matinalul de la Antena 1, se află zilele acestea în vacanță, în Florida, și și-a prezentat sponsorul, după ce a fost acuzată că merge în vacanță pe banii bărbaților.

Pe Instagram, ea s-a filmat alături de una dintre prietenele ei. Cele două par că se distrează pe cinste. La un moment dat, a apărut alături de prietena ei, spunând că amica sa este sponsorul.

Mesajul ei vine după declarațiile lui Alex Bodi, care a susținut că asistenta TV merge în vacanțe pe banii altora și că este o femeie pe interes. „Și bărbatul ăsta al meu care vorbește mult. Atât am putut de data asta. Nu e chiar bătrân, dar îți faci treaba”, a spus Ramona Olaru, pe Instagram.

Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi

Totul a pornit după ce Ramona Olaru a povestit câteva experiențe nefericite din viața ei, cu tot felul de bărbați nepotriviți și unii dintre ei săraci (financiar, spiritual și mental).

Părerea lui Alex Bodi a ajuns rapid în atenția Ramonei Olaru, iar la scurt timp afaceristul a fost amenințat cu tribunalul. „Mi se pare absolut ireal ca o persoană care nu mă cunoaște să facă astfel de declarații despre mine. Ce îți dă ție dreptul să faci astfel de declarații despre mine? O să revin în țară și o să mă ocup de asta pe cale legală. Promit! Toată viața am zis că nu mă bag în astfel de discuții, cu nimeni. Și nu mă las trasă în jos de anumite niveluri. Și mai ales de oameni cu care nu am interacționat nici măcar o dată în viața mea. Dar deja e mult. Lucrurile nu vor rămâne așa”, a spus Ramona Olaru pe o rețea de socializare.

Ce a zis Alex Bodi

După ce Ramona Olaru a zis în podcastul lui Jorge că „Eu cu săracii nu mai vorbesc. Sărac financiar, sărac material, sărac mental! Sărac material am zis? Am zis!”, Alex Bodi a reacționat.

„Și ea când se uită în oglindă și vorbește singură? Ce face?😂 ”Divele” astea uită că sunt unde sunt nu că ar fi wow..dar na.. sunt că le-au ”cocoțat” unii… și le place mocăngeala! Până la urmă toate își dau arama pe față și recunosc că-s pe LOVE-ele😂👏👏”.

Pentru Cancan, el a adăugat: „Nu am nimic personal cu nimeni, doar că urăsc falsitatea și perversitatea asta. Lejeritatea cu care vorbesc ele de bani și parte financiară, dar nimic de iubire sau ce aport au ele într-o relație! Un om cu bani selectează mereu femeile și poate avea ca ea 10 lunar. Dacă ea crede ca apărând la TV e vreo divă și unii trebuie să-i facă ei toate poftele, se înșeală amarnic. Și doar “săracii” cu câțiva euro o vor băga în seamă. Nu are ea sânge regal sau a trăit numai în medii habsburgice sau ludovice, să i se cuvina milionari 😂😂

O femeie independentă cum se crede ea trebuie sa vorbească altfel, mai ales la TV, dacă vrea sa fie un exemplu… Așa e doar un exemplu al femeilor pe interes. Și mai bine să-și vadă lungul nasului… Că trecutul ei nu e prea wow, nici escapadele ei cu unul, altul, prin vacanțe pentru bani! Nu toți suntem proști sau săraci cum ne crede ea. Sau ea să fie fie vreo specială sau vreun star cum se crede!”.

În plus, el a mai mărturisit că va mai face dezvăluiri despre ea pe vremea când era studentă la Agronomie.