Prezentată la un eveniment moden din Capitală, Ramona Olaru a stat de vorbă cu Horațiu, reporterul de la „Xtra Night Show”, și a declarat că nu mai vorbește cu Cătălin Cazacu. Cei doi s-au despărțit recent și nu au mai comunicat deloc în această perioadă. Asistenta TV nu știe nimic despre campionul motociclism. Cât despre motivul despărțirii, ea nu a vrut să vorbească prea mult, însă a menționat că nu s-au certat și a luat decizia când era calmă.

„Habar nu am ce face. Jur pe roz! Momentan nu știu absolut deloc ce face. Nu ne-am certat, dar nu ne mai vorbim de destul timp. Nu o să fac un anunț acum, probabil la vremea potrivită o să-l fac. Momentan, e bine așa cum e situația. Nu mă caută. Chiar nu știu ce face. Eu nu o să-l caut niciodată. Am altă treabă în acest moment. Mă ocup de mine. Drum drept. Tot timpul suferi, dar după o vârstă, faci altfel, vezi lucrurile altfel și faci ce îți e ție bine. Suntem tot oameni, chiar dacă suntem persoane publice. Lucrurile nu ies întotdeauna așa cum îți dorești. Dumnezeu îți dă ceea ce ai nevoie, nu ce îți dorești! Nu pot să spun că am greșit eu sau el. Unele lucruri nu ies așa cum vrei, atât pot să spun. Am fost împreună un an”, a spus Ramona Olaru la Antena Stars.

Ramona Olaru vrea să își cumpere apartament

Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” era cea care locuia în casa prezentatorului de la Antena Stars. Ea s-a întors în apartamentul ei după despărțire. „Eu locuiam în casa lui, dar în mare parte lucrurile sunt la mine. Nu mi le-am mutat niciodată pe toate la el”, a spus Ramona.

Vedeta de la Antena 1 caută să își cumpere un apartament. Momentan, Ramona Olaru locuiește cu chirie în zona de Nord a Capitalei. Ea își dorește o casă spațioasă, cu multe camere și două băi.

„Încă lucrez la acest lucru. Caut mai multe variante, le am deja pe masă. O să investesc banii la începutul anului. Acum mă pregătesc să plec în vacanță și vreau să sparg toți banii în vacanță. Vreau să locuiesc tot în zona în care stau acum, în partea de Nord. Apartamentul să aibă cât mai multe camere, trei-patru. Două băi, una pentru mine, una pentru pisici”, a declarat asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

În ce condiții s-ar împăca cu Cătălin Cazacu

Ramona Olaru nu spune nu unei împăcări, însă pentru a forma din nou un cuplu cu Cătălin Cazacu, ea are câteva dorințe. Momentan, vedeta se pregătește pentru vacanță și nu știe ce îi va rezerva viitorul în legătură cu relația sa cu campionul la motociclism.

„Dacă se întoarce, eu sunt aici. Dacă se rezolvă niște lucruri și lucrurile funcționează așa cum ne dorim, bineînțeles că îi dăm înainte, dacă nu… nu. Nu e absolut deloc furie. Sunt vreo 5 etape în momente de genul acesta: furie, supărare, frustrare, acceptare… Eu acum sunt în stadiul de acceptare. Nu m-a supărat și nici eu pe el. Nu știu dacă vom face sărbătorile separat. Eu mă pregătesc pentru vacanță împreună cu prietenii mei”, a încheiat interviu pentru „Xtra Night Show”.

