Ramona Olaru a fost invitată la podcastul „Ameritat cu Nasrin”, unde a vorbit despre un moment stânjenitor din viața ei. Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a fost obligată să lucreze cu fostul ei iubit.

După ce a divorțat, vedeta de la Antena 1 a trăit o poveste de dragoste alături de Cuza. Cei doi au ajuns să lucreze împreună după ce relația lor a ajuns la final. Fostul iubit al Ramonei Olaru a fost angajat la Antena 1, la aceeași emisiune la care lucra și ea.

Ameri Nasrin a întrebat-o pe invitata sa dacă există prietenie după despărțire, iar răspunsul asistentei TV nu a întârziat să apară.

„Nu, nu! Eu cu bărbații cu care am fost în relații nu mai am nicio legătură, de nicio natură. De ce aș avea? Dacă tu n-ai fost ok cu mine în perioada în care mă cunoșteai, cum ai putea fi după aceea? Ce mai ai tu să-mi dai?”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Mulți credeau că Ramona Olaru și Cuza au rămas în relații foarte bune după despărțire și că nu a fost o problemă să lucreze împreună. Colega lui Dani Oțil și a lui Răzvan Simion a mărturisit că adevărul este, de fapt, altul.

Recomandări Cronica unui fiasco legislativ. Cum s-au împiedicat liderii PNL și PSD de pragul la abuzul în serviciu

„Nu, e de colegialitate. Putem conviețui (n. red la locul de muncă), dar nu putem vorbi în afara platoului. Ce spuneam mai devreme, dacă în perioada cât ai fost lângă mine nu ai avut lucruri bune și normale în legătură cu mine, cu siguranță de atunci nu o să ai. Și plus că am chestia asta, ce a fost în trecut, de ce să mai car după mine? Ce poți tu să îmi mai dai, ce lecție, ce sfat? Nu, n-ai. (…)

Da, foarte rău. A fost rapid, atunci, n-aveai timp să te aduni. Noi ne-am despărțit și duminica lucram împreună. A fost un test pe care l-am depășit, dar extrem de greu în primele luni. După aceea a fost o alegere să nu mă mai duc duminica, nu mai puteam fizic, am rugat cu cerul și cu pământul. Și a ajutat și lucrul acesta. Dar nu că mai era iubire, dar era incomod”, a povestit Ramona Olaru în cadrul podcastului „Ameritat cu Nasrin”, potrivit WOWbiz.ro.

Ramona Olaru e singură după despărțirea de Cătălin Cazacu

Recomandări Piedone află azi dacă va fi liber. Curtea Supremă dă verdictul la recursul din dosarul Colectiv

Asistenta TV își dorește foarte mult să devină mamă și speră ca până la sfârșitul anului să rămână însărcinată. De 3 luni, Ramona Olaru este singură și nu a găsit încă pe cineva cu care să îl înlocuiască pe Cătălin Cazacu.

„Îmi lipsește un copil.

Eu am chestia asta, dar sunt și pe manifestat acum, întâi îl manifest pe domnul, bărbatul ăla perfect, îl am în cap și el vine și noi doi facem fetița minunată.

Până la finalul anului, să postați asta, să vedeți voi, se va îndeplini această manifestare cu bărbatul respectiv și cu fetiță cu tot, nu vine el cu ea, o producem noi, o să fie a noastră.Eu sunt singură de trei luni, nu am o relație. Mai sunt bărbați cu care mai vorbesc, care mă invită la cină, care îmi trimit flori, dar nu simt, momentan”, a mai declarat Ramona Olaru.

GSP.RO Adelina, soția lui Cristi Chivu, anunț surpriză la 15 ani de căsnicie

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Care au fost ultimele cuvinte ale lui Thury Ștefan înainte să moară. Dezvăluiri tulburătoare ale soției: 'Avea...'

Viva.ro Îl mai știi pe Mircea Radu de la Din Dragoste? Cum arată acum și ce se întâmplă cu el, după ce s-a mutat din București și s-a retras din televiziune

LIBERTATEAPENTRUFEMEI.RO Fratele lui Smiley s-a căsătorit! Cine e Mariana, soția lui, și ce rochie a ales pentru cununie

Observatornews.ro Momentul dramatic când Dalibor Destanovic, antrenorul sârb al echipei de juniori Phoenix Galaţi, se prăbuşeşte pe teren şi moare

Știrileprotv.ro Un şofer de autocamion a oprit să se odihnească într-o parcare de pe DN6, dar a dat peste ceva total neașteptat

FANATIK.RO Acuze incredibile împotriva lui Florin Talpan: „Mi-a dat țeapă! Mi-e frică să nu pună vreun ucrainean să mă omoare!” Reacția nervoasă a juristului CSA Steaua. Video exclusiv

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro 'Condițiile nu erau propice pentru ce am eu'. Boala cu care se confruntă Ada Dumitru, după Survivor

HOROSCOP Horoscop 5 aprilie 2023. Fecioarele au ocazia să exerseze o metodă bună de a se liniști singure, atunci când se confruntă cu bănuieli sau temeri