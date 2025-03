Dani Oțil a recunoscut că a fost afectat de comentariile lui Mihai Bobonete despre prețurile ridicate ale restaurantului său. Într-un podcast recent, întrebat de Radu Darie cât de mult l-a afectat discuția de la podcastul lui Bobonete, prezentatorul TV a mărturisit că astfel de afirmații au un impact real asupra afacerii sale.

„Cât te-a afectat discuția aia, care a fost așa prietenească, la podcast la Bobonete?”, a întrebat Radu Darie.

„Enorm! Mă costă bani și acum, pentru că veștile de genul acesta se propagă altfel decât veștile pozitive. (…) Podcastul a fost funny, într-adevăr. Bobonete a uitat că a mâncat de câteva ori gratis la mine, Răzvan, de asemenea. Și… mă rog. E ușor să faci glume pe tema asta. Ce nu m-a afectat e că oamenii care sunt chiar clienții mei…”, a spus Dani Oțil, explicând că, deși discuția a fost într-o notă amuzantă, astfel de glume pot influența percepția publicului.

Mai mult, Oțil a menționat că Mihai Bobonete și Răzvan Simion au mâncat de mai multe ori gratis la restaurantul său, dar acest detaliu a fost omis în discuție. Cu toate acestea, el a subliniat că adevărații săi clienți cunosc calitatea serviciilor oferite și nu se lasă influențați de astfel de afirmații.

Mihai Bobonete a spus că prețurile de la restaurantul lui Dani Oțil sunt mari

Pe lângă munca în televiziune și concursurile de motociclism, Dani Oțil este și patron de restaurante. Prezentatorul de la Antena 1 deține un restaurant în zona de Nord a Capitalei, unde vedetele merg des să mănânce. Preparatele delicioase din localul acestuia sunt deja renumite în oraș.

În urmă cu ceva timp, Mihai Bobonete l-a avut invitat în podcastul lui de pe YouTube pe Răzvan Simion. Ei au povestit în hohote de râs ce au pățit la restaurantul lui Dani Oțil, mai ales după ce a venit nota de plată. Ei au susținut într-o notă amuzantă că prețurile sunt destul de piperate.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: «Eu cred că «Neața cu Răzvan și Dani» rămâne doar cu Răzvan». Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă.

M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a spus Mihai Bobonete, reușind să stârnească hohote de râs în rândul celor prezenți la podcast.

Cât costă să mănânci la restaurantul lui Dani Oțil

De-a lungul anilor, restaurantul lui a fost frecventat de mulți clienți, iar unii dintre ei s-au și plâns că acesta are prețuri piperate. Spre exemplu, o porție de cartofi prăjiți costă 22 lei, pizza pornește de la 49 de lei și ajunge până la 69 de lei, în funcție de tipul acesteia, supa de cocoș de curte cu găluște e 35 de lei, o pulpă de rață confiată e 76 de lei, ciolanul de purceluș e 92 de lei, iar saramura de caracatiță e 110 lei.

În ceea ce privește deserturile, prețurile pornesc de la 20 de lei pentru ciocolata de casă cu fistic și ajung la 42 de lei pentru un tort cu biscuiți.

Având în vedete plângerile referitoare la prețurile din restaurant, Dani Oțil a reacționat, spunând că totul se justifică, având în vedere calitatea preparatelor și locația restaurantului, în zona de nord a Capitalei.

„Răspundem răutăților de pe internet, glumițelor cum că la noi este scump, deși suntem un restaurant de nord, de mare calitate, cu servicii și pretenții, prețurile sunt astea care sunt, nu sunt cele mai mari de pe nordului”, a spus Dani Oțil pe Instagram, conform Fanatik.

