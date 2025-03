Semifinala Power Couple România, sezonul 2 s-a desfășurat aseară între cinci cupluri, după ce Theo Zeciu și Cesima au reintrat în competiție. Pentru a-și câștiga locul în finală, Dani Oțil a anunțat cuplurile că trebuie să treacă de o probă în cuplu, pentru care are „niște bonusuri grăsuțe care s-ar putea să fie pentru mai mult de o echipă”.

„Ca să luați banii va trebui să comunicați, să vă bazați unul pe celălalt și să aveți echilibru împreună. Mai mult nu pot să vă spun. Ce pot să vă spun e că, dupa proba de astăzi, ne părăsesc două cupluri și în Finală rămânem cu trei perechi”, a adăugat prezentatorul Power Couple România.

Ce probă au avut cuplurile în semifinala Power Couple, sezonul 2

Jocul a avut trei etape, iar cursa a început la Cittadella din Gozo, unde cuplurile au avut de adunat zece piese de puzzle, cu care au încercat să ajungă în punctul următor de pe traseu. Așadar, cuplurile au fost nevoite să găsească metoda prin care să le transporte. Au putut să facă asta doar împreună, scrie a1.ro.

Apoi, ei au mers pe sârmă, de unde au luat alte trei piese de puzzle. Cine a căzut, a luat-o de la capăt. Iar, la final, au trebuit să facă puzzle-ul cât mai repede posibil. Primele trei cupluri care au obținut cel mai bun timp la proba din semifinală au ajuns în finală. E vorba despre DOC și Anca Munteanu, Robert Tudor și soția și Giulia Anghelescu și Vlad Huidu. Ei sunt în finala Power Couple România 2025.

„Toată lumea a închis proba în 60 de minute, dar hai să vedem cum am stat cu timpii. DOC și Anca (…) o să fiți în Finală! (…) Theo și Cesima (…) a sosit momentul să vă spun că pentru voi Power Couple se oprește aici (…) Giulia și Vlad oficial sunteți în Finală! Bella și Nicu, Robert și Elena… Cei care merg în Finală, după proba de azi, și se înfruntă cu celelalte două cupluri anunțate, sunt Robert și Elena!”, a transmis Dani Oțil, în ediția Power Couple România de pe 4 martie 2025.

Câți bani au strâns cuplurile finaliste de la Power Couple, sezonul 2

În semifinală, Dani Oțil a mai anunțat că are pregătit câte un bonus pentru fiecare loc: „Pentru prima oară în Power Couple, am bonus și pentru locul trei și pentru locul doi și pentru locul unu. Anca și DOC, pentru locul trei astăzi, am pregătit 8.000 de euro. Pentru Elena și Robert, 9.000 de euro. Și pentru câștigătorii zilei, Vlad și Giulia, 10.000 de euro!”.

Așadar, cele trei cupluri finaliste de la Power Couple România sezon 2 sunt Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, Elena și Robert Tudor, respectiv DOC și Anca Munteanu.

DOC și soția Anca intră în finală cu 37.826 de euro. Robert Tudor și Elena intră în proba finală cu 31.182 de euro. Iar Giulia și Vlad Huidu, cei mai bogați din casă, cu 40.000 de euro.

