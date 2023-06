Răzvan Botezatu a purtat la VIVA! Party o ținută excentrică și spune că s-a inspirat de la evenimentul Met Gala. „Am vrut să șochez să arăt că sunt la un alt nivel. Și m-am inspirat din ținutele purtate anul acesta la Met Gala. Rux și Opulenta și Raluca Dumitru m-au ajutat cu idei. Eu am vrut cu mâneci tăiate că era cald și apoi trebuia purtat închis și apoi am făcut un maiou ca să pot ține paltonul deschis. Rux mi-a zis că am luat plasă de pește de la Eforie. Nu prea a fost de acord cu plasa pe umăr, însă mie mi-a plăcut. A costat ceva ținuta pentru că am făcut-o de la 0 la croitorie. Nu găseam pe nicăieri ce voiam pe înălțimea mea de 1,93cm”, a povestit acesta, potrivit unica.ro.

„M-a închis în casă și a luat cheia”

Se pare că apariția lui Răzvan Botezatu la evenimentul monden nu a fost pe placul iubitului său, care este și puțin gelos.

„Cu iubi am avut puțin de furcă că nu prea e de acord să apar așa în public, să atrag atenția. E puțin gelos că întorc priviri. M-a închis în casă și a luat cheia. A făcut o glumă, până la urmă a înțeles că e bine să apari la astfel de evenimente”, a glumit el.

Raluca Dumitru, buna prietenă a fostul prezentator, este cea care reușește să-l împace cu iubitul lui.„Raluca vorbește cu el și mă lasă. De altfel, al meu când se supără pe mine îmi dă block. Atunci intervine Raluca, vorbește cu el și primesc unblock. (…)

Nu prea îmi place să fie gelos, eu sunt sociabil, independent… Iar el mă cam întrerupe din activitățile mele. Dar decât să stau singur, mai bine mai plec într-o vacanță…”

Bianca Drăgușanu nu a fost deloc încântată de ținuta bunului său prieten. „Bianca Drăgușanu m-a făcut conopidă, nu i-a plăcut ținuta mea. Ne-am certat pe acolo la viva party. Îi dau block”, a mai spus Botezatu amuzat.

„El e băiat frumos, e înalt… I-aș fi pus un costum, nu înțeleg ce e copertina asta”

„Ce parpalac ai pe tine, zici că ești de la circ. De unde ai venit? Mă fac și critic de modă, o să fiu Poliția Modei. Vreau să fiu eu, cu Ilinca Vandici și cu Denise Rifai. L-aș critica pe prietenul meu, Răzvan Botezatu, și îi zic adevărul. Nu l-aș face varză, dar e conopidă. E ca un crevete roșu, dar el e frumos așa. Nu înțeleg pelerina asta din Game of Thrones, o pelerină. (…) Eu l-aș critica, nu l-aș îmbrăca niciodată așa. El e băiat frumos, e înalt… I-aș fi pus un costum, nu înțeleg ce e copertina asta”, a spus Bianca, potrivit Fanatik.

Fostul prezentator de la Antena Stars are de gând să își vândă ținuta. „Oricum au fost multe reacții ok și majoritatea de acolo mi-au lăudat ținuta”, a afirmat Răzvan. Astfel, pentru întreaga ținută formată din maiou, pantaloni scurți, palton și bocanci, Răzvan Botezatu cere suma de 6.000 lei.

