Invitată în emisiunea „Xtra Night Show”, Catinca Roman a vorbit și despre despărțirea Oanei Roman de Marius Elisei. Vedeta susține că a știut de la început că Marius nu este un bărbat potrivit pentru sora ei, iar despărțirea lor era inevitabilă. De asemenea, Catinca consideră că fostul ei cumnat s-a folosit de celebritatea Oanei Roman pentru a deveni și el cunoscut.

Fata cea mare a Mioarei Roman consideră că Oana s-a potrivit foarte bine cu Cornel Păsat, fondatorul trupei Flamingo Boys. Oana Roman și coregraful au trăit o poveste de dragoste care a durat 7 ani, iar în anul 2007 au decis să se despartă.

„Acum e un fel de război. Eu cred că o componentă din dorința lui Marius de a fi împreună a fost și asta, de a deveni cunoscut. Nu mi se pare ceva rău să îți dorești asta. Problema e că trebuie să ai backgroundul necesar pentru a deveni cunoscut. Nu s-au potrivit. Mi s-a părut că Oana s-a potrivit foarte bine cu Cornel, au avut o legătură care a rămas până în ziua de azi. Eu nu am fost încântată. Argumentul Oanei a fost că era îndrăgostită și era foarte entuziasmată. Am văzut cum a fost la nuntă, nu s-ar fi căsătorit doar de dragul de a se căsători, ea e foarte religioasă”, a spus Catinca Roman la „Xtra Night Show”.

„Oana e vulcanică, dar de aici până la a umili pe cineva zilnic, e distanță mare”

Mai mult, Catinca susține că nu a avut niciodată o relație foarte bună cu Marius Elisei și a avertizat-o pe sora ei despre problemele pe care le-a observat la partenerul acesteia.

„De ce nu a plecat? Cred că e o exagerare chestia asta. Eu i-am văzut de foarte multe ori, am fost la ei în casă. Oana e vulcanică, dar de aici până la a umili pe cineva zilnic, e distanță mare. Dacă ar fi fost un troc corect, ar fi mers. Eu în primele luni după ce a născut Oana, am stat mult în casa lor, ea a avut probleme, iar eu stăteam cu cea mică. De atunci am văzut că lucrurile scârțâie, era un dezechilibru. Atunci știam mai puține insighturi.

„Noi nu eram în niciun fel de relație. Nici nu am avut numărul lui”

Am observat anumite lucruri, pe care ei nu le vedeau din interior. Am crezut că e doar o perioadă, mai ales că născuse, nici pentru un bărbat nu e cea mai happy perioadă. Noi nu eram în niciun fel de relație. Nici nu am avut numărul lui. Nu (n.r. – nu l-a agreat) și îmi asum. Nici ca mentalitate, nici ca principii, nici ca preocupări, absolut nimic, în schimb, o ador pe Isa”, a mai spus vedeta.

Catinca Roman a observat că Marius Elisei are probleme cu alcoolul

În emisiunea lui Dan Capatos, Catinca Roman a precizat că ea a observat că Marius Elisei are probleme cu alcoolul. Fostul soț al Oanei Roman a recunoscut recent că obișnuia să bea mai multe beri, pentru că așa nu mai era cu gândul la probleme.

„Eu am sesizat problema cu băutura. Științific vorbind, persoanele alcoolice sunt persoane dependente și este o patologie. Ăsta e discursul tipic al dependentului, anturajul e de vină, partenerul e de vină, toată lumea e de vină, mai puțin persoana respectivă”, a spus Catinca Roman la „Xtra Night Show”.

Și a continuat: „Din ce mi-a spus Oana în trecut, eu i-am explicat că problema cu alcoolul va fi o piatră de moară pentru ei. Ar trebui să-l sprijine și Oana mi-a spus că a discutat de mai multe ori acest aspect cu el și i-a propus să apeleze la un specialist, dar a refuzat de fiecare dată. Întotdeauna te gândești că poate se schimbă. Acum nu suntem specialiști să dăm diagnostice. La genul acesta de personalitate, e un lucru premeditat. Mi s-a confesat mult mai încoace, la început nu, din păcate. Mi s-a părut că la început a încercat să o izoleze de prieteni, de familie, mă refer la mine, mă refer la Calina, ele erau foarte apropiate”.

