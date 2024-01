Invitat în podcastul lui Teo Trandafir, Dan Capatos a făcut dezvăluiri despre cariera lui în televiziune, dar și despre familia sa. În prezent, acesta prezintă emisiunea „Xtra Night Show” la Antena Stars, însă până acum câțiva ani apărea cu același show la Antena 1.

De 17 ani de zile moderează emisiunea de noapte, are peste 30 de sezoane și nu are de gând să se oprească acum, căci îi place ce face. Cu toate acestea, mereu a avut un program complicat, căci emisiunea a fost mereu difuzată noaptea.

Astfel, Teo Trandafir l-a întrebat pe Dan Capatos: „Ești zdravăn la cap?”. Amândoi au început să râdă, iar prezentatorul a venit cu explicații, într-o notă amuzantă. „Nu. Nu sunt zdravăn, pentru că nu ai cum să fii zdravăn în meseria asta și din cauza programului. În momentul în care dormi patru ore pe noapte de 17 ani, oricât ai, poți să ai și creier de fier, de oțel se duce…”, a zis el.

Dan Capatos: „Eu nu știu cum este să ieși seara, în oraș, în timpul săptămânii”

Teo Trandafir a continuat: „Îmi spunea cineva că tu dormi și în timpul zilei”. Apoi a venit explicația lui Capatos. „Da, dorm. De când am început emisiunea în 2008 dorm în fiecare seară, în funcție de ore de începere, că inițial a fost 23.45, iar acum e 21.30 pentru că m-au tot tras în jos ca să fie încasările de publicitate mai ok, din considerente de bussiness pe care le înțeleg perfect și care, culmea, mă ajută, că nu mai termin la 1, acum termin la 12”, a zis el.

Și a continuat explicând ce program are într-o zi din cursul săptămânii: „Dar aceste 32 de sezoane m-au făcut făcut să dorm patru ore pe noapte și atunci trebuie să recuperez cumva în timpul zilei. Nu dorm ca nea Mitică Dragomir de la 2 la 3 ziua că nu îmi permit, că trebuie să mai văd și de alte treburi ziua, dar seara, deja toți prietenii mei știu, că de la șase nu mai dai de mine.

De la 6 până pe la 8 dorm. Înainte îmi permiteam să mă culc pe la 8 și să dorm până la 10 că începea emisiunea la 12. Au fost doar câteva zile în 17 ani în care să nu mă culc orele astea două și chiar dacă am treabă, chiar dacă aș fi vrut să fiu la o bere cu băieții. Eu nu știu cum este să ieși seara în oraș, în timpul săptămânii, de 17 ani”.

Dan Capatos: „Nu cred că aș putut să fac la Pro TV ce am făcut la Antena 1”

Totodată, el a mai recunoscut în podcast că a avut multă libertate cu emisiunea lui de la Antenă încă de la început. Știind că la Pro TV sunt alte reguli, el crede că nu ar fi putut să facă acolo emisiunea sa. „Eu când am spus că am trăit visul Pro la Antena 1 nu am mințit.

Eu nu cred că aș putut să fac la Pro TV ce am făcut la Antena 1. Nu cred că aș fi avut libertatea asta. Cunoscând exact cam cum stau lucrurile pe acolo și cam cine și în ce fel încerca să țină totul, mai curat decât făceam eu. Atunci, în perioada aia, cu Mircea N. Stoian, primele 9 sezoane, nu cred că aș fi putut să le fac pe Pro TV”, a mai declarat el în podcastul lui Teo Trandafir de pe YouTube.

