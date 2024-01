Invitat în platoul de la „Xtra Night Show”, Dinu Maxer a avut prima reacție după ce fostul său socru a comentat pe rețelele de socializare că se bucură că fiica lui a divorțat. Artistul a luat legătura și cu fosta lui soție pentru a discuta acest subiect, însă Deea a preferat să nu intervină prea mult asupra situației.

Dinu Maxer susține că a fost complet șocat atunci când a aflat ce a spus tatăl Deei despre el, pentru că întotdeauna relația cu socrii a fost una civilizată și bazată pe respect. În urma acestui comentariu răutăcios, fostul socru i-a trimis un mesaj lui Dinu, unde i-a explicat de ce a scris acele cuvinte pe Facebook. Tatăl vedetei precizează că s-a enervat din cauza unui comentariu lăsat de una dintre admiratoarele artistului.

„Pentru mine a fost un mare șoc. Nici nu am știut ce să zic. (…) Eu credeam că am o relație foarte bună cu ei, de asta pentru mine a fost un șoc. (…) De la a ataca pe cineva și până a mă ataca pe mine e distanță mare. Noi am avut o relație civilizată. Foștii socri nu s-au băgat când ne-am despărțit. Nu pot să-l sun, pentru că discuția ar fi… Am primit un mesaj în care mi-a spus că: «Eu ți-am spus de atunci că am luat foc din cauza unei admiratoare de-ale tale. Nu a fost cu nicio intenție. A fost ceva la nervi, așa cum făceai și tu, iar toată lumea te înțelegea și te ierta. Am scăpat-o și eu, pentru că m-am săturat ca Deea să fie luată în bătaie de joc de toată lumea»”, a declarat Dinu Maxer la Xtra Night Show.

„Deea s-a dezis de orice comentariu al tatălui ei”

Și a continuat: „Deea s-a dezis de orice comentariu al tatălui ei, ceea ce e un lucru asumat și civilizat. Drept urmare, eu nu am fost cel mai mare chin al vieții ei. El mi-a zis că a blocat-o pe femeia respectivă. Nu înțeleg de ce ea nu a șters comentariul. (…) Nu vreau să rămână cu impresia oamenii că noi nu ne suportăm. Între noi a fost la un moment dat o discuție și Deea m-a întrebat acum 6 luni de ce nu șterg comentariile răutăcioase. Eu i-am zis că nu le citesc”.

„A scăpat de chinul vieții ei și al nostru (Dl. fițe Maxer)”

Pe una dintre rețelele de socializare, fostul socru al lui Dinu Maxer a lăsat un comentariu răutăcios la adresa fostului ginere, după ce a fost enervat la culme de o internaută. Tatăl Deei a spus că se bucură că fiica lui a divorțat și că a scăpat de „chinul vieții ei”.

„Tot pentru cultura ta generală află că este în continuare Maxer. Asta ca să dormi liniștită și să te ocupi puțin de gramatica ta, aia «educată». În plus, manierată și educată a fost întotdeauna, pentru că așa am educat-o (observi unde se pune cratima!). Și mai află, stimată doamnă că încă nu este singură pe lume doamna Maxer, chiar dacă a scăpat de chinul vieții ei și al nostru (Dl. fițe Maxer). Stai pe banca ta, că-ți dăm noi semnal când să ieși la tablă”, a fost comentariul lăsat de tatăl Deei Maxer.

