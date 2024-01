Copiii şi prietenii apropiaţi îi vor fi alături acesteia pe toată durata filmărilor, care se vor desfăşura pe mai multe continente. Atmosfera generală va fi şi de această dată un amestec perfect omogen de umor şi dramă, telespectatorii având ocazia să o urmărească pe protagonistă atât în postura de mamă, cât şi în cea de femeie de afaceri.

Anamaria Prodan, primele declarații despre reality show

„Pentru mine, acest reality show este un proiect de suflet, pe care l-am început cu foarte mulţi ani în urmă, tot în familia Antena. Este un proiect bazat pe dragostea mea faţă de familie, mai ales că eu sunt un om care a crezut foarte tare în instituţia căsătoriei şi în familie.

Tocmai de aceea, în momentul în care am făcut ordine în viaţa mea şi a copiilor mei şi am luat hotărârea să încep o nouă viaţă, mi-am dorit să fac asta şi în mod public şi să îmi prezint exact trăirile, tocmai pentru ca şi alte femei să înţeleagă că lupta pentru a-ţi salva familia este ok, dar trebuie să aibă o limită. Că cel mai frumos dar pe care ni l-a dat Dumnezeu este viaţa, viaţă pe care suntem obligaţi să o trăim superb şi mai ales demn!

Aşa am luat decizia de a pregăti un nou sezon al acestui reality, care poartă cumva titlul pe care ar fi trebuit să îl poarte întotdeauna – Prodanca. Punct şi de la capăt. Vă invit să ne urmăriţi în fiecare sâmbătă seara, din 3 februarie, de la 20.00, pe Antena Stars”, a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, filmată în Statele Unite ale Americii, acolo unde s-a afișat cu Ronald Gavril, iubitul ei

O echipă de filmare îi este alături Anamariei Prodan atât în România, cât şi în Statele Unite ale Americii, acolo unde a ales să îşi petreacă sărbătorile de iarnă şi, totodată, locul despre care spune că îi oferă liniştea de care are atâta nevoie, dar şi în alte oraşe din Europa.

Bebe, acum deja adolescent, Rebeca şi Sarah, două femei în toată regula, prima stabilită în New York şi cealaltă întoarsă acasă, în urma unor accidentări repetate la baschet şi Nuţi, bona, menajera şi în acelaşi timp criticul cel mai acerb şi prietena cea mai bună a Anei, dar şi cei mai buni prieteni ai Anei vor fi prezenţele constante din viaţa protagonistei.

Deşi dur încercată de decizia care i-a schimbat radical viaţa, Anamaria Prodan nu se va feri să abordeze tema divorţului de Laurențiu Reghecampf, dar şi diverse subiecte de parenting sau probleme ale adolescenţilor.

Anamaria Prodan a fost desemnată „Femeia anului 2023”

Anamaria Prodan a mai bifat încă o reușită de care este foarte mândră. Impresara a fost desemnată „Femeia anului 2023” la gala Fashion Awards la Bucharest Fashion Week. În cadrul galei Fashion Awards la Bucharest Fashion Week, Anamaria Prodan a fost desemnată „Femeia anului 2023” și le-a mulțumite tuturor celor care au votat-o pentru a obține acest titlu.

Impresara a fost însoțită de fiica ei Sarah și de Bebeto, băiatul din căsnicia cu Laurențiu Reghecampf. „Sunt fericită și mulțumită de tot ce îmi dă Dumnezeu. Mulțumesc organizatorilor și celor ce au votat. Am văzut foarte mulți oameni frumoși în sală. Nicușor Stan a reușit ceva minunat! Chiar ne-a strâns la final de an pe toți.

Premiul acesta este o încununare a ultimilor ani foarte grei care nu ne-au pus la pământ. Dimpotrivă! Ne-au ridicat și ne-au pus unde merităm să fim. În vârf din nou! Eu și copiii mei suntem acolo sus și nu ne vom mai uita vreodată în jos după năluci. Am înțeles toți că apa și uleiul nu se amestecă și că noi suntem învingătorii vieții.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu secundă de secundă pentru tot și celor ce au votat pentru titlul de «femeia anului»! Vă mulțumesc și vă promit că niciodată familia Prodan nu va mai permite nimănui să o detroneze de pe locul 1. Vă iubesc și vă doresc exact ce-mi doresc mie”, a declarat Anamaria Prodan, după ce a luat premiul.

