După ce Oana Roman a spus că „ultimii ani au fost un iad” și a făcut dezvăluiri total neașteptate despre mariajul cu tatăl fiicei sale, Marius Elisei a fost invitat în emisiunea „Xtra Night Show” pentru a-și spune și el partea de adevăr. Chiar și Dan Capatos, moderatorul emisiunii de la Antena Stars, a fost complet uimit când a auzit declarațiile invitatului său.

„Eu eram sacul ei de box, că eram eu de vină sau că nu eram eu de vină. O enerva altcineva din exterior și cineva trebuia să încaseze. 6 zile din 7 noi ne certam. Pentru că îmi doream foarte mult familia asta, eu am răbdat și am tăcut. Am mai răbufnit și eu, dar nu constant. Nu puteam să comunicăm. «Nenorocitule»… nici nu pot să reproduc cum mă jignea. Ea nu mai ținea cont unde este și cine se află”, a mărturisit Marius Elisei.

„Mi-a ascuns sarcina patru luni. Copilul a apărut foarte repede”

Fostul soț al Oanei Roman a mărturisit că a iubit-o enorm pe aceasta, chiar dacă comportamentul ei față de el ar fi fost unul de neacceptat. Marius Elisei susține că vedeta i-a ascuns când a rămas însărcinată. „Mi-a ascuns sarcina patru luni. Copilul a apărut foarte repede. Noi ne-am cunoscut în februarie, iar în iunie a rămas gravidă. Când avea patru luni de sarcină atât mi-a zis. Eu stăteam la ea. Mi-a spus că nu era sigură. Și-a făcut un test într-o seară și mi-a arătat. Eu eram bucuros.

Recomandări Unii își dau viața pe front, alții își cumpără certificate de handicap și merg la sala de sport în mașini de sute de mii de euro. Apelul unui important jurnalist de la Kiev către ucraineni

„M-a închis afară, cu cheia”

De când ne-am cunoscut și mi-a spus, noi am avut niște clinciuri, m-a jignit după primele zile. Tot în astea patru luni de zile m-a închis afară, cu cheia. Veneam spre casă și s-a închis în casă. Mai știu eu de ce?”, a declarat Marius Elisei la Xtra Night Show.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Fostul soț al Oanei Roman mărturisește că la una dintre certurile lor a asistat chiar și educatoarea fiicei lor. Vedeta ar fi fost deranjată la momentul respectiv că partenerul ei nu ar fi ales drumul cel mai rapid pentru ajunge la o destinație, ci a ales să urmeze recomandările GPS-ul.

„În 10 ani noi ne-am certat în fiecare zi. Dacă o enerva cineva, cineva trebuia să încaseze. Atunci găsea mici chichițe de a prinde flacăra răzbunării. Eram într-un punct în care puteai să zici de mine orice și nu mă mai mișca nimic. Din dorința de a menține și de a merge cu familia într-un mod tradițional, am înghițit și am răbdat. Am mai răbufnit și eu uneori… I-au mai spus și alte persoane. Dacă voiam să spun ceva, nu mai apucam să ajung la cuvântul al treilea. (…) Spunea că eu nu o înțeleg și că nu înțeleg eu prin ce a trecut ea la Revoluție… Ce vină am eu?”, a mai spus Marius Elisei la Xtra Night Show.

Recomandări Cătălin Tolontan, ultimul articol în Libertatea: „Dacă așa veți hotărî, ne vom reîntâlni”

Marius Elisei a recunoscut că s-a refugiat în alcool din cauza certurilor cu Oana Roman

Din cauza relației care devenise toxică, Marius Elisei se refugiase în alcool. Prezent în platoul emisiunii „Xtra Night Show”, fostul soț al vedetei a recunoscut că a avut probleme cu alcoolul. „De ce?! Nu mai suportam! Mi-am găsit un refugiu foarte prost… alcoolul. Chiar dacă eu consumam alcool, nu eram violent fizic. Spunea că făceam scandal atunci când beam. Femeia asta nu a știut niciodată să fie afectuoasă. Eu am tot sperat să vină ziua în care se va trezi cu picioarele pe pământ. Ea a recunoscut că eu am fost singurul partener cu care s-a comportat cel mai urât. Eu am cerut divorțul pentru că nu mai puteam”.

„Nu mă târam pe jos. Beam cam 8 sau 10 beri la jumătate în decursul unei zile. Mă apucam de curte dimineața la 10.00 – 12.00 și îți dai seama, pe muncă, pe căldură, luai o pauză, două beri, până seara se strângeau. Tărie nu beau, doar bere și vin. (…) Când era vorba de plecat, eram conștient că trebuie să conduc și nu consumam. Să nu se înțeleagă că eram zilnic cu aceeași cantitate. Nu eram așa”, a spus Marius Elisei la Xtra Night Show.

Recomandări Scenariu discutat în PNL: Klaus Iohannis, președintele Consiliului European – Nicolae Ciucă, președinte interimar al României. Culisele negocierilor cu PSD și noul rol al UDMR

„Îmi zicea să merg la psiholog”

Oana Roman se enerva cumplit atunci când fostul ei soț consuma alcool și începea să-l jignească. Marius Elisei spune că mama fiicei lui i-a recomandat să meargă la psiholog pentru a-și rezolva problema.

„Când beau, când vezi că beau, nu mă ațâța că faci mai rău. (…) Ea îmi făcea mereu un pachet. Că sunt un bețiv, că sunt psihopat, că sunt un bolnav. Îmi zicea să merg la psiholog. (…) Eu venisem cu o setare. Am realizat că beau, ce fac la băutură? Mă culc, nu fac nimic”.

Urmărește-ne pe Google News