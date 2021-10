Reacția Adelei Popescu după ce fiul ei Alexandru i-a spus că e o mamă rea: „Nu m-a mișcat prea tare. Simt că am suficient timp să repar tot”

Prezentatoarea de la PRO TV a început mesajul postat în mediul online cu o întrebare. Se gândește la părinții ai căror copii susțin că au traume din copilărie. „Mă tot întreb ce-o fi în sufletul părinților ai căror copii afirmă că au traume din copilărie. Că nu s-au simțit iubiți, apreciați, văzuți. Și că neîmplinirea pe care o simt în viață de adult e din cauza lor. A părinților.

Încerc să îmi imaginez o mama de 60 de ani, pe un fotoliu din sufrageria de la etajul 4, citind pe Facebook postarea copilului despre asta. Ce simte ea? Neagă? Se revoltă? Își cere scuze? Plânge? M-am trezit gândindu-mă la asta, probabil și pentru că, mai nou, mă simt mai mult mama decât fiica”, a scris vedeta, care imediat a dat și un exemplu din viața ei. Fiul ei cel mare, Alexandru, în vârstă de 5 ani, i-a spus că e o mamă rea pentru simplul fapt că nu i-a colorat bine personajul preferat, pe Spider-man.

„Și pentru că zilele trecute Alexandru mi-a spus cu multă ușurință că sunt cea mai rea mama din lume. Pentru că l-am desenat pe Spider-Man cu vișiniu, nu cu roșu. Nu m-a mișcat prea tare, dar asta și pentru că simt că am suficient timp să «repar» tot ce îmi pare că nu am făcut bine până în acel moment. Dar când ai 60 de ani, ce simți? Mai ales când știi că ai făcut atât cât ai putut, știut, priceput. Că ai făcut atât… cât părinții tăi au putut, știut, priceput… cu tine”, și-a încheiat ea mesajul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Fanii ei de pe Facebook au remarcat postarea și au reacționat cu comentarii. „Da, părinții noștri au făcut atât cât au putut, știut. Așa cum au făcut și părinții lor cu ei… și șirul acesta vicios poate continua retrovers în timp la nesfârșit. Sunt mulți cei care nu ar recunoaște nici picați cu ceară. Sunt mulți cei care au puterea să ceară iertare, indiferent de procentul de vinovăție. Tatăl meu nu mai e, nu știu ce mi-ar fi spus dacă am fi avut această discuție… Dar mama ne-a spus, mie și surorii mele, că e conștientă că unele lucruri nu a știut să le facă altfel. Și o cred. Pentru mine a fost cât un «Îmi cer iertare». Important mi se pare ca eu și soțul meu să avem, la 60 de ani, cât mai puține motive să le cerem iertare copiilor noștri. (…)

Eu am 51 de ani și în copilărie primeam bătaie de multe ori de la mama de multe ori fără motiv, dar când am ajuns adultă nu am fost nici frustrată, nici depresivă, nici cu probleme de comportament. Știam că atât pot părinții, atâta informație au avut, așa erau vremurile.

Nu am dat vina pe nimeni, am fost și sunt un om fericit și mi-am făcut viața frumoasă!! Asta cred că depinde și de om cum e construit, că dacă te plângi tot timpul că ai frustrări din copilărie nu vei face nimic toată viața!!! (…)

Unii simt revoltă și neagă. Și afirmă cu tărie că au făcut ce au considerat că e corect, iar dacă ar fi să dea timpul înapoi ar face fix la fel. Eu aș simți durere, regret și dorința să dau timpul înapoi să fac lucrurile altfel. Mi-ar plăcea să știu acum ce îmi va spune copilul când voi avea 60 de ani… sper să zică că mă iubește și că mă iartă”.

Citeşte şi:

Rezultatele Loteriei Vaccinării, afișate abia luni dimineață, după 12 ore de la extragere, deși trei site-uri ar fi trebuit să le publice

„La noi e o cutumă să nu se facă întreruperi de sarcină”. Cum decid spitalele din România dacă fac sau nu avort la cerere

Presa italiană: Avionul cu 8 oameni prăbușit lângă Milano, pilotat de miliardarul român Dan Petrescu. MAE confirmă doi români morți

PARTENERI - GSP.RO În avionul prăbușit cu milionarul Dan Petrescu se aflau și fetele fostului comentator de Formula 1, Miki Alexandrescu

Playtech.ro Avocatul Poporului, informație de ultimă oră: ”Certificatul verde, practic, nu mai există în România”

Observatornews.ro Cine sunt cele opt victime ale accidentului aviatic din Italia. Două familii distruse complet

HOROSCOP Horoscop 4 octombrie 2021. Peștii se vor simți constrânși să se comporte într-un anume fel, unul care nu le convine

Știrileprotv.ro VIDEO. Dan Bittman, la acțiunea anti vacciniștilor: „Abia aștept” amenzile, „am bani de dat!”

Telekomsport A murit unul dintre cei mai cunoscuţi foşti miniştri. Avea 78 de ani

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!