Reacția Alinei Sorescu despre presupusele interacțiuni cu Alexandru Ciucu, de pe TikTok. „El mă urmărește pe mine”

„TikTok-ul funcționează așa: primești notificări atunci când ești menționat în postări sau în comentarii ale oamenilor. Oameni care îi comentează lui la postări, mă menționează pe mine. Mie acele notificări îmi apar. Eu sau cineva din echipa mea, intrăm să vedem unde au fost acele notificări. (…)

Cine a scris, în tot valul de hate pe care el îl primește în online: «Alina Sorescu, cu tag, tu vezi aceste mesaje?», iar eu la un astfel de mesaj am răspuns da! Nici nu îl urmăresc pe TikTok, el mă urmărește pe mine. (…) Totul se leagă și totul face parte din strategia de care am tot povestit, de reabilitare a imaginii publice, de spălare a imaginii, de care încerc să nu mai vorbesc”, a declarat Alina Sorescu, la Spynews TV, emisiunea prezentată de Mara Bănică.

Pe de altă parte, Alexandru Ciucu spune că Alina este cea care i-a lăsat prima comentarii pe profilul de TikTok.

„Ea este prima care mi-a lăsat comentarii (…) Ea e prima care mi-a lăsat un comentariu pe TikTok. E adevărat că nu mie direct, ci comenta altcineva și ea i-a răspuns acelei persoane. Am văzut că și ea pune anumite postări de-ale mele la Favorite sau le salvează.

Mi se pare că mi-a dat și ea odată un like, dar ea a făcut lucrul ăsta prima, dar mai apoi m-am gândit că eu ar fi trebuit să fac lucrul ăsta primul. Nu știu dacă este un pas. Dacă este un pas, este unul foarte mic. Mi-ar plăcea să avem o relație frumoasă, să comunicăm, in interesul fetelor, evident”, a declarat Alexandru Ciucu, la Știrile Antena Stars.