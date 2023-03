Reacția Andreei Bălan după ce a pierdut finala „America Express”: „Am luptat cot la cot cu niște bărbați puternici”

După ce s-au aflat marii câștigări ai competiției, Andreea Bălan a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. I-a felicitat pe învingători, dar a și lăudat echipa ei, spune că a făcut față cu brio alături de Andreea Antonescu tuturor provocărilor.

Andreea Bălan, după „America Express”: „Sunt mândră de mine că nimic nu m-a doborât în această viață”

„Felicitări Cătălin Bordea și Nelu Cortea ????? Cei mai buni au câștigat și cele mai ambițioase perechi au fost în finală. ?? Ne bucurăm pentru locul 2 și că noi două la 49 kg am luptat cot la cot cu niște bărbați puternici”, a scris ea pe Facebook.

Și a continuat: „A fost o experiență unică pe care nu o voi uită niciodată! Sunt mândră de mine că nimic nu m-a doborât în această viață, că sunt ambițioasă și de fier atunci când trebuie să muncesc și să obțin ceea ce îmi doresc, sau un loc pe podium, dar totodată această forță a mea vine dintr-o sensibilitate profundă și aparte pe care o simțiți în piesele mele și puțini o văd în realitate.

Așa sunt eu și așa am reușit în viață. Mulțumesc vieții pentru lecții. Am învățat din ele”, a transmis cântăreața.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări INVESTIGAȚIE din Zürich. Mii de românce cad victime rețelelor ce alimentează comerțul cu sex, o afacere de peste 3 miliarde de euro. Activist: „În Elveția, animalele sunt tratate mai bine decât aceste femei”

Andreea Antonescu, despre „America Express”: „A fost greu, foarte greu, dar a fost clar experiența vieții mele!”

Pe Instagram, și Andreea Antonescu, colega Andreei Bălan, a făcut câteva declarații după marea finală. „Mă bucur că am ajuns la final, pe Drumul Aurului. Ne-am dorit mult asta și sper că ați văzut și voi. A fost greu, foarte greu, dar a fost clar experiența vieții mele!”, a declarat vedeta.

„Ce am învățat de aici? Să știu să fiu om, cel mai important sfat pe care mi l-a dat și tata când eram micuță, să fiu umilă, empatică, nu că n-aș fi fost și până acum, dar interacționând cu atât de mulți oameni în competiție, oameni simpli care aveau nimic, doar o credință mare în Dumnezeu și cu toate astea tot ne ofereau ce aveau ei mai bun și mai frumos, chiar și sufletele lor, m-am convins încă o dată că nimeni și nimic nu mă poate opri, singura limită fiind fetițele mele.

Vă mulțumesc enorm pentru toată susținerea, toate mesajele de încurajare pe care mi le-ați trimis, legate de competiție și nu numai. Înseamnă mult pentru mine!”, a mai transmis Andreea Antonescu, care era însărcinată cu a doua ei fetiță la filmările „America Express”.

Recomandări George Simion, către femeile din AUR, la o dezbatere despre feminism: „Schimbați modelul femeii în politică: ușoară, amantă, mahalagioaică”

Andreea Bălan a vrut să părăsească de mai multe ori „America Express”

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au făcut echipă la „America Express”, show care s-a încheiat aseară, 26 martie, la Antena 1. Invitată acum câteva săptămâni la „Xtra Night Show”, Andreea Bălan a mărturisit că a vrut de mai multe ori să părăsească America Express – Drumul Aurului.

„Foarte greu a fost! Am vrut să plecăm acasă, eu am vrut să plec în etapa 5. Am intrat la cursa pentru ultima șansă și după aceea m-am ambiționat, mi-am dat seama că nu vreau să ne bată frații și nu am mai plecat”, a povestit cântăreața, potrivit Spynews.

„Am zis că plecăm în 6, doar că în 6 mi-au făcut acea surpriză. Eu îi tot spuneam Andreei că nu mai vreau, că vreau la fetițe acasă, că îmi e dor de ele, iar și ei îi era dor.

În etapa 6 am câștigat imunitatea și mi-au făcut surpriza, mi-au arătat de ziua mea un filmuleț cu Ella și Clara, iar ele mi-au ridicat moralul, pentru că în filmuleț ele spuneau să mă întorc acasă câștigătoare și atunci am trecut peste dorul față de ele, pentru că nu puteam să le spun că mami a venit acasă pe locul 6”, a mai adăugat ea.

GSP.RO O vedetă din România a avut o criză de râs când a fost întrebată de ce locuiește în continuare cu părinții: „N-am bani să mă mut”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Călugăriţa care s-a transformat complet: are inel în nas şi decolteu periculos! Cum arată acum măicuţa Cristina

Viva.ro Dureros ce s-a întâmplat cu Geta din Liceeni! Drama care a distrus-o pe Cesonia Postelnicu

Observatornews.ro Simulare Bacalaureat 2023. Subiectele la limba română, publicate astăzi

Știrileprotv.ro Femeia care a încercat de 960 de ori să ia permisul de conducere a cheltuit o avere pentru asta. La final, a primit o mașină. „Și să fie o lecție, oameni buni, să nu renunțați niciodată

FANATIK.RO Produsele pe care Lidl le bagă la raft de luni, 27 martie. Le găsiți în toată țara și au super reduceri

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

Unica.ro Horoscopul săptămânii 27 martie – 2 aprilie. Câștiguri neașteptate pentru nativii Pești. Previziuni pentru toate zodiile

HOROSCOP Horoscop 27 martie 2023. Capricornii ar fi bine să domolească puțin dorința de a schimba totul în relațiile de parteneriat, în special în cuplu