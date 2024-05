După ani de zile de relație, Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au despărțit acum câteva luni, când vedeta a obținut un ordin de protecție împotriva lui. Conform legii, bărbatul nu are voie să se apropie nici de vedetă, dar nici de Ema, fetița pe care o au împreună, după ce a fost violent.

În repetate rânduri, fosta prezentatoare de televiziune a susținut că acesta a lovit-o, la un moment dat chiar a ajuns la spital. Acum, lucrurile iau o întorsătură neașteptată pentru cei doi, Alex Dobrescu a anunțat că vedeta Cristina Cioran e însărcinată pentru a doua oară cu copilul lui.

Cristina Cioran: „Am avut niște probleme de sănătate și am fost să-mi fac niște analize”

El spune că vestea nu a primit-o de la vedetă, ci de la medicul ei. „Am aflat chiar de la un medic că voi fi iar tătic. Kiki e însărcinată în trei luni, dar are ceva probleme. Nu se simte bine și nu vrea să se știe. Am fost foarte fericit de vestea primită. Am sărbătorit toată ziua, încă de dimineață”, a spus Alex Dobrescu pentru Cancan.

Declarațiile lui au ajuns și la urechile Cristinei Cioran, care nu a confirmat și nici nu a infirmat dacă e însărcinată. Ea a recunoscut că a ajuns însă la medic, pentru unele proleme de sănătate. „Nu vreau să comentez nimic. Am avut niște probleme de sănătate și am fost să-mi fac niște analize. Nu e treaba lui dacă mie mi-e rău sau nu. Eu eram în spital, iar el îmi trimitea mesaje și mă suna insistent”, a zis ea pentru sursa amintită mai sus.

Acum rămâne de văzut dacă într-adevăr Cristina Cioran e însărcinată pentru a doua oară cu copilul lui Alex Dobrescu sau acesta a răspândit o știre falsă.

Cristina Cioran are alt iubit și vrea să plece din țară cu el

De curând, Cristina Cioran anunța că și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat. Vedeta a dezvăluit că are o nouă relație, însă nu a dezvăluit cine e bărbatul pe care îl are acum alături. A dezvăluit însă că e mai tânăr decât ea, că e om de afaceri și că în curând se vor muta din România.

Fetița ei și a lui Alex Dobrescu va merge cu ei, iar tatăl ei o va putea vedea prin conferință video. „Sunt într-o nouă relație, dar nu o să intru în detalii deocamdată. Tot ce pot să spun este că o să ne mutăm o perioadă din România. Nu vreau să dezvălui nici când și nici unde.

Tatăl Emei o va putea vedea online. Dacă își dorește să reintre în viața ei va face tot ce e posibil să se întâmple asta! Adică, sper, cel puțin, că va intra într-un program de dezintoxicare, să își revină pentru că este păcat să nu își refacă relația cu Ema. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa pentru Ema, pentru că de când s-a născut, noi, ca părinți, am luat o decizie să fim noi doi pentru ea.

De aceea am stat foarte mult timp noi doi cu ea. Pentru ea, ruptura este grea pentru că un copil își iubește ambii părinți, așa cum este și normal, și suferința ei, că a văzut niște scandaluri și niște gesturi urâte, e la fel de mare pentru că acum nu își mai vede părinții împreună și nu numai, că nu îl mai vede deloc pe tatăl ei. Este foarte dificil și pentru ea. Dacă își dorește, el o poate vedea online”, a explicat vedeta pentru Ciao.

