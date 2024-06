De aproximativ 10 ani de zile, Salman Khan și Iulia Vântur trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Discretă în ceea ce privește relația cu actorul din India, de-a lungul timpului fosta prezentatoare s-a ferit să apară alături de el, chiar și să îi menționeze numele în interviuri.

Iată că acum un gest neașteptat a surprins. Salman Khan a apărut pe contul de Instagram al Iuliei Vântur. Vedeta a postat un clip video cu artistul, care se adresează fanilor. „Bună! Namaste! Aici Salman Khan”, spune starul, care apoi anunță că în curând pune la vânzare câteva dintre picturile pe care le-a realizat și pe care doritorii le pot achiziționa.

Același mesaj l-a postat Salman Khan și pe contul lui. „Știri incitante! Prima mea piesă de artă, „Unity 1”, va fi disponibilă pentru vânzare în 7 zile pe @artfiglobal! Nu ratați șansa de a deține o parte din această pictură specială. Faceți clic pe link pentru a afla mai multe despre lucrarea de artă și pregătiți-vă să vă luați fracțiunile preferate!”, a mai transmis el.

Iulia Vântur și viața ei în India, alături de Salman Khan

Iulia Vântur, în vârstă de 43 de ani, renuntat la viața din România, pentru a trăi în India, alături de iubitul ei, Salman Khan. Fosta prezentatoare TV nu regretă decizia luată, mai ales că a învățat foarte multe lucruri. Ea povestește acum că hotărârea pe care a luat-o în urmă cu 12 ani a fost una foarte bună.

„Inima mea a ales. Nu te pui cu inima mea, ea merge și până la capătul lumii, dacă așa simte. Mintea a avut obiecții, a încercat să mă oprească. Eram în spațiul meu foarte confortabil, acasă, în România. Aveam părinții, prietenii, lumea mea, viața mea, de care eram foarte mulțumită, o carieră de succes.

Dar viața mi-a adus această opțiune și mi-am urmat sufletul, mi-am urmat vocea interioară. Probabil că aș fi regretat toată viața dacă n-aș fi încercat măcar. Am încercat, am crezut în alegerile sufletului meu și iată-mă, după mai bine de 7 ani… sunt tot în India. Și cred că am făcut cea mai bună alegere pentru evoluția mea personală, care s-a extins apoi și în cea profesională. Mă bucur că am avut curaj. Am trăit experiențe unice, am învățat multe despre mine, despre viață, am cunoscut oameni remarcabili, oameni diferiți, cu mentalitate diferită”, a spus Iulia.

Iulia Vântur recunoaște că experienta din India a maturizat-o și a fost fascinată de ceea ce a descoperit în această țară. „În India m-am maturizat, am devenit femeie cu adevărat. Nu am vorbit mult despre viața mea, poate o voi face într-o zi, pe îndelete… într-o carte. Când am ajuns prima dată, eram prea fascinată de ideea de a fi în țara poveștilor lui Eliade.

Eram ca un copil uimit de tot ce descoperea, de culori, de sunete, de muzică, de arome, de haine. India este fascinantă, are multe de oferit. Țin minte însă că m-au marcat condițiile în care mulți oameni trăiau pe străzi. Și, cu toate astea, zâmbetul, acceptarea și recunoștința lor. Asta a fost prima lecție învățată în India”, a declarat Iulia Vântur, conform Viva.ro.

