La 16 ani de la nunta cu Sabin Ivanof, Simona Pătruleasa, prezentatoarea de la Kanal D, a făcut o serie de dezvăluiri despre mariajul lor și provocările pe care le-au întâmpinat de-a lungul timpului. Vedeta a recunoscut că cel mai dificil test în relația lor a fost momentul în care au devenit părinți.

Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof formează unul dintre cele mai discrete și longevive cupluri din lumea mondenă, rareori afișându-se împreună în public. Cu toate acestea, vedeta a mărturisit că odată cu venirea pe lume a fiicei lor, Ingrid, relația lor s-a schimbat considerabil.

„Până să o avem pe Ingrid, nu aveam motive de dispută. Când ai un copil, pot fi păreri diferite în ceea ce privește educația și creșterea lui, iar echilibrul în astfel de situații este o mare provocare. Eu și Sabin discutăm despre fiecare aspect care apare în viața noastră și a copilului nostru, Ingrid este centrul universului pentru noi. Testul cel mai dificil pe care l-am avut în relație a fost acela când am aflat că nu pot avea copii. Sabin a fost mereu cu mine și m-a sprijinit. Am depășit momentul pentru că nu am renunțat niciunul dintre noi, chiar dacă au fost ani foarte grei”, a declarat Simona Pătruleasa pentru sursa mai sus menționată.

Recomandări REPORTAJ Alegeri 2024 | Poliție, jandarmi și o bunică speriată de propria nepoată la Belciugatele: „M-a făcut în tot felul că am urcat în mașina primarului!”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„Nu avem reguli, avem o căsătorie care se bazează pe respect”

În ciuda acestor provocări, Simona și Sabin au reușit să mențină o relație solidă, bazată pe respect și dorința de a merge împreună pe același drum, indiferent de obstacolele care apar. Ei fac totul pentru a asigura stabilitatea și fericirea fiicei lor, Ingrid.

„Nu avem reguli, avem o căsătorie care se bazează pe respect, fără de care este greu să reziști într-o relație. Ne unește dorința de a merge pe același drum, indiferent de greutăți și mai presus de orice este Ingrid, pentru care ne dorim o familie frumoasă și sănătoasă”, a spus Simona Pătruleasa.

„Fac piața, pun rufe la spălat, fac și curat”

Întrebată despre povestea de iubire cu Sabin Ivanof, Simona Pătruleasa a dezvăluit cum au început relația, care durează de 19 ani. „Chiar rememorăm din când în când acea perioada de început. Ne-am văzut prima dată în urmă cu 19 ani, asta după ce am tot vorbit la telefon timp de șase luni. Îmi amintesc că ne-am văzut la o cafea și de atunci am rămas împreună. Și atunci, ca și acum, mi-au plăcut privirea blândă și vocea caldă și frumoasă”, a spus prezentatoarea de la Kanal D, care nu s-a ferit să recunoască că mai are și unele neînțelegeri cu soțul.

Recomandări Cine sunt cei 33 de europarlamentari pe care îi trimite România la Bruxelles. Printre ei, Șoșoacă, independentul Nicu Ștefănuță, dar și grei ai PSD și PNL

„Se întâmplă să ne mai și ciondănim, ca în fiecare familie, însă nu ținem supărarea și nici nu așteptăm să cedeze unul sau celălalt. Pentru noi cel mai important este să ajungem la un echilibru”, a mai declarat Simona Pătruleasa.

Deși apare aproape zilnic pe micul ecran, Simona Pătruleasa își face timp și se ocupă și de casa în care locuiesc. „Când nu mă aflu la pupitrul Știrilor Kanal D, sunt ca orice altă femeie care are familie. Fac piața, pun rufe la spălat, fac și curat, organizez dulapuri, pun becuri”, s-a lăudat ea.

Urmărește-ne pe Google News