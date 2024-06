Într-un interviu recent pentru cancan.ro, Sebastian Dobrincu a subliniat importanța pe care o acordă echilibrului personal și profesional. Tânărul antreprenor a menționat că, deși experiența la „Imperiul Leilor” a fost una valoroasă și plină de lecții importante, acum este momentul să se concentreze pe starea sa de bine.

„Trebuie să îi întrebați pe cei de la PRO TV. Oricum, emisiunea e senzațională, e un format de televiziune care încurajează tineretul să creeze afaceri. Le țin pumnii, nu am mai putut să fiu implicat, este foarte mult efort, raportat cu return-ul meu personal și multe alte motive. Dar eu sper să se facă, pentru că emisiunea e foarte nobilă și cred că România are nevoie de așa ceva. Și mai ales de exemple”, a declarat Sebastian Dobrincu.

Artistul susține în continuare proiectul de la PRO TV, însă nu va mai putea participa în calitate de investitor. Sebastian a considerat că nu este momentul potrivit pentru a se întoarce pe micul ecran, mai ales că în urmă cu câteva luni a primit un diagnostic îngrijorător din partea medicilor.

„Nu știu, nu a fost momentul oportun acum cu ultimul sezon. Mie îmi place foarte mult emisiunea, îmi place s-o urmăresc, poate mai mult decât să fiu acolo. Dar îmi doresc să continue. Publicul o apreciază, cine știe, vorbiți cu cei de la PRO TV”, a mai spus tânărul milionar.

„Vreau să trăiesc dincolo de muncă și restricții toată ziua”

În această vară, Sebastian Dobrincu are în plan să se concentreze mai mult asupra propriei persoane. Tânărul antreprenor muncește de o vârstă fragedă, iar acum își dorește să pună o limită între viața personală și cea profesională.

„Cunosc pe mine. Munca e muncă, dar trebuie să și trăim. Trec anii ăștia, deja am 25 de ani, mi se pare că de la 20 la 25 a trecut foarte repede. 30 mă înspăimântă, de asta vreau să trăiesc dincolo de muncă și restricții toată ziua”, a mărturisit Sebastian Dobrincu.

De curând, artistul a anunțat că se confruntă cu câteva probleme de sănătate, o boală genetică pe care trebuie să o țină sub control. Sebastian Dobrincu încearcă să aibă un stil de viață sănătos și face foarte mult sport. De asemenea, el nu mai consumă alcool și merge foarte mult pe jos, deși are un bolid de lux la care mulți visează.

„Nu beau alcool de fel, nu că sunt cuminte. Am mai băut, dar sunt într-o perioadă sănătoasă a vieții. (…) Sport zilnic, sală zilnic, parc zilnic. Sunt pasionat de mașini, dar nu sunt fan să merg cu mașina, versus pe jos. (…) Sunt atâtea chestii extraordinare de construit în lumea asta, mie nu mi se pare că am realizat ceva. Mi se pare că le pui cărămidă cu cărămidă, tot adaugi, dar bucuria nu vine din lucrurile astea materiale, din mașini, din case”, a declarat Sebastian Dobrincu pentru sursa mai sus-menționată.

Ce probleme de sănătate are Sebastian Dobrincu

Anul trecut, Sebastian Dobrincu a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitală, după ce s-a accidentat din cauza neatenției. Fostul investitor de la „Imperiul Leilor” le-a povestit atunci celor care îl urmăresc pe rețelele de socializare prin ce a trecut. Însă, odată cu această accidentare, tânărul milionar din România a dezvoltat o boală autoimună, cu care se confruntă și despre care a vorbit abia acum.

„Eu m-am trezit anul trecut, în noiembrie – decembrie, am avut niște episoade foarte tragice. În primul rând, mi-am luat un feliator de legume și am băgat mâna în el și mi-am retezat palma. A fost foarte nasol și am crezut că aia e parte rea. Mi s-a declanșat o boală autoimună cu care mă lupt. De aia am și dispărut 6-7 luni de pe internet. Nu am acceptat, nu am mai apărut, nu am mai postat nimic.

De șapte luni m-am trezit cu o boală autoimună osoasă care e foarte nasoală. Am avut zile, am avut nopți când plângeam în pat de durere. Ce m-a învățat asta? Că sănătatea despre care noi avem impresia că o să țină la infinit, nu o să țină. Ce poți face în momentele astea? Să victimizezi că de ce mie mi se întâmplă, de ce tocmai eu care am investit atât în corpul ăsta, în sănătate? Viața nu e dreaptă și fiecare are alt traseu”, spune Sebastian Dobrincu în podcastul lui Cristian Stan, potrivit Cancan.

