Fosta soție a gimnastul medaliat cu aur a venit pentru prima dată împreună cu cei doi copii ai săi la televizor, iar alături de ei au fost și actualul partener al acesteia. Invitați în emisiunea lui Cristi Brancu, „Exclusiv VIP”, fiul Larisei Drăgulescu a spus ce crede despre modul în care mama lui face bani.

„E perfectă”, a spus Richard despre mama lui. Larisa Drăgulescu câștigă mii de euro activând pe o platformă dedicată adulților. Ea încarcă fotografii și filmulețe indecente și este plătită pentru a livra acest tip de conținut. Fiul ei nu este deranjat de alegerea mamei sale și o susține necondiționat în tot ceea ce face.

„A fost o alegere destul de grea, dar orice ar face e mama mea și o iubesc, tot timpul o iubesc. Probabil nu am mai fi dus-o la fel de bine acum dacă nu făcea asta. Oricum, ea ia tot timpul alegerile corecte”, a mai spus adolescentul.

Înainte de a se apuca de acest gen de conținut, Larisa Drăgulescu a cerut permisiunea copiilor ei.

„Pentru mine, având doi copii, nu a fost ușor. Am vorbit mai întâi cu ei și le-am spus ce vreau să fac. Am vorbit mai întâi cu băiatul, pentru că el fiind băiat este normal să fie mai sensibil. A zis că e de acord și că eu decis”, a declarat la Prima TV fosta soție a gimnastul medaliat cu aur.

Actualul soț îi face pozele indecente

Actualul partener al Larisei Drăgulescu a acceptat și el situația, ba chiar el este cel care o fotografiază pe soția sa în ipostaze sexy, pentru a încărca imaginile pe site-urile pentru adulți.

„Mi-a explicat de la bun început ce trebuie să facă. Am fost de acord. Am susținut-o. Am ajutat-o, i-am făcut o parte din poze”, a spus Marian.

