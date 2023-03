Oana Matache a trecut printr-o serie de schimbări radicale de când a decis să rupă relația cu fostul soț, Răzvan Miheț.

Se pare că Oana fi rupt colaborarea profesională cu Delia de ceva vreme, sursă din care îi intrau bani în fiecare lună, astfel că acum, vedeta ar avea probleme financiare, conform Cancan.

Gina Matache confirmat subtil faptul că fiica sa cea mică, Oana, nu o duce prea bine cu banii și a promis că revine cu noi detalii despre acest subiect, pe contul de socializare.

„Cine nu are probleme financiare în ziua de astăzi?! Mai multe detalii despre acest subiect o să scriu pe pagina mea de socializare”, a spus Gina Matache, conform aceleiași surse.

Oana Matache, reacție dură după ce a fost criticată pentru relația cu Radu Siffredi

Recent, Oana Matache a decis să le închidă cura răutăcioșilor. „M-am abținut până acum de la declarații, pentru a nu da apă la moară acestui scandal (pe care nu l-am început eu to begin with), dar deja situația a scăpat de sub control și mă văd nevoită să acționez.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări Ninsoare în București și mai multe zone din țară, la final de martie. Val de aer rece în toată România

Cred că nimeni nu are dreptul să judece o femeie atât de aspru, să o blameze pentru alegerile făcute în viață și să o jignească în repetate rânduri, în așa hal cum au făcut-o anumite persoane.

Am fost blamată public pentru acțiunile pe care le-am efectuat în utlima vreme, și mi se pare ireal cum cineva poate să creadă că sunt în stare să-mi pun copiii în pericol sub orice formă. În afară de mama, toate persoanele din jurul meu l-au cunoscut pe partenerul meu și nimeni nu a avut aceeași părere pe care și-a format-o majoritatea media în legătură cu relația noastră.

Acest înveliș de ‘catastrofă’ pus în jurul acțiunilor efectuate de mine deja devine obositor și tulburător atât pentru mine, cât și pentru copiii și persoanele implicate în viața mea. Îmi doresc foarte mult ca acest scandal să ajungă la final. Nu cred că privește pe nimeni felul în care eu aleg să-mi trăiesc viața și să-mi educ copiii.”, este o parte a mesajului pe care Oana Matache l-a transmis pe Instagram.

GSP.RO După un divorț dureros, a părăsit România împreună cu cei doi copii. Au trecut 7 ani de atunci, s-a recăsătorit și acum se bucură de o viaţă de lux

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Carmen Iohannis, de NERECUNOSCUT! Cum a fost surprinsă Prima Doamnă la câmp... ŢINUTA a atras toate privirile

Viva.ro Îți amintești de Marinela Nițu, iubita lui Miron Cozma? Cum arăta Marinela Nițu la 53 de ani, după ce s-a retras din showbiz

Observatornews.ro La marginea unui oraş mare din România, oamenii şi-au construit vile pe bandă rulantă. Primarul, uluit când a mers prima dată să le vadă

Știrileprotv.ro O româncă, dansatoare într-un club de noapte, a devenit eroină în Italia, după ce și-a salvat angajatorul de la un atac cu cuțitul. Cum a procedat femeia

FANATIK.RO Ce a pățit un turist în Suceava. Bărbatul a vrut să-și comande un burger: ”Halucinant, sincer”

Orangesport.ro FOTO | Ce făcea acest tânăr într-o parcare. Trecătorii au fost şocaţi când au văzut ce face şi cine este

Unica.ro Adevărul din spatele divorțului dintre Deea și Dinu Maxer. Apropiații cuplului dau detalii din spatele ușilor închise

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2023. Peștii sunt foarte activi și dornici de emancipare, poate chiar caută să aducă un pic de lux în existența lor

PUBLICITATE Cel mai important eveniment multidisciplinar din România