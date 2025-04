După ce s-a întors în România, iar finala Survivor România 2025 a fost difuzată de PRO TV, Uwe Dai a stat de vorbă cu jurnaliștii de la site-ul celor de la PRO TV, cărora le-a dezvăluit cu cine și-ar fi dorit să ajungă în finală, pentru a se lupta pentru trofeu.

Cu cine ar fi vrut Uwe Dai să se dueleze în finala de la PRO TV

„Dacă era să bifez eu o opțiune, aș fi vrut să fac o finală cu fratele meu. Ar fi fost ceva de vis”, a spus câștigătorul Survivor România 2025.

Sursa citată a stat de vorbă și cu Darius Măcinic, fratele lui Uwe Dai, care a concurat și el în competiția de la PRO TV, dar care a fost eliminat pe parcurs. Iar acesta a dezvăluit că nu s-a bucurat foarte tare pentru succesul lui Ovidiu Măcinic, deoarece se aștepta ca acesta să câștige Survivor România 2025.

„Am aflat atunci când a ajuns acasă, când l-am luat de la aeroport. Eu mereu am crezut că el va câștiga Survivor România 2025 și am spus asta tuturor. Oricum, nu m-a surprins că a câștigat și nici nu m-a bucurat extraordinar, pentru că mă așteptam. M-a bucurat faptul că ne-am văzut și că ne-am îmbrățișat”, a spus Darius Măcinic pentru site-ul celor de la PRO TV.

Cum au reacționat apropiații când au aflat că a câștigat Survivor România 2025

Uwe Dai a vorbit și el despre reacția oamenilor din viața lui când au aflat că el a câștigat Survivor România 2025.

„Dacă vorbim de apropiați, hai să vorbim din apropiere înspre îndepărtare. Fratele meu a aflat atunci când am aterizat la aeroport și am simțit, cumva, că ni s-a întregit lumea. Și atunci am realizat că ni s-a întâmplat ceea ce ne propusesem. Mare parte dintre prietenii mei au aflat odată cu tot poporul, nu le-am spus. Era de prisos să le spun înainte și să se bucure lumea de un fruct verde, în loc să se bucure atunci când venea perioada”, a mai afirmat Uwe Dai (Ovidiu Măcinic).

